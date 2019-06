"Siento que contándolo me voy a sentir aunque sea un poquito más segura", dijo aún conmocionada y agregó: "Estoy angustiada por la situación, con miedo por lo qué pasó, a la vez agradezco que soy una persona que reacciona muy rápido, no me quedo quieta ni en shock en el momento, me sale algo de adentro que si lo pienso no lo puedo creer. Fui como una Power Ranger. Al margen de cómo reaccioné, me da miedo la situación, es horrible. Pasar por algo así te trauma".