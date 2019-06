Y agregó: "(Meneses) era una persona que me dejaba treinta mensajes de WhatsApp a la noche, me llamaba todo el día, me acosó y me extorsionó pidiéndome dinero. Me mandaba el número de la cuenta corriente y me ponía: 'Pensá la cifra que vas a poner, no me quiero enojar'. Me amenazó con mis hijos, con captura de pantalla del Facebook de ellos. '¿A esto le tenés miedo?', me decía. Finalmente, cuando pasó todo esto le pedí un ADN. Ahí desapareció y, en octubre, reapareció con otro tema: el abuso".