"El día del ensayo general me vino a ver Jerónimo, que era amigo mío. Cuando terminó, me llamó y me dijo que estaba yendo a comer a la Costanera, así que nos sumamos. Cuando llegamos, todo el mundo pensaba que era mi pareja, pero nada que ver. Él se sentó al lado de Claudia y empezaron los flechazos", indicó Moria.