"A mí me gustaba el programa y mi papá me llevó a ver una grabación, una chica de casting me vio y me dijo que era parecida a Laura. Entonces, hubo un momento en que ella no llegaba a hacer una escena porque tenía que ir a otra, y yo fui su doble en una toma en la cual aparezco medio de lejos", recuerda Mica, que vive con sus padres y su hermano en Lomas de Zamora.