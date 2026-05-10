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WiFi lento y cortes en casa: cómo mejorar la conexión y ampliar la señal fácilmente

Descubre cómo reiniciar el router, ubicarlo en el lugar ideal y alternar entre bandas para lograr una conexión más rápida y estable

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Hombre sentado en una sala de estar por la noche, con las manos en la cabeza y un símbolo de WiFi bloqueado frente a un portátil.
¿Problemas con el WiFi? Consejos prácticos para potenciar la velocidad y cobertura en tu hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad WiFi se ha vuelto esencial en la vida diaria. Sin embargo, la velocidad lenta y los cortes frecuentes son problemas habituales que afectan la productividad, el entretenimiento y el bienestar digital en el hogar.

Aunque la reacción más común es contratar un plan de internet más rápido, en muchos casos basta con optimizar la red existente y realizar algunos ajustes simples en el router y la configuración para lograr una mejora notable en el rendimiento.

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Antes de invertir en equipos costosos o cambiar de proveedor, conviene explorar soluciones prácticas que pueden potenciar la señal, ampliar la cobertura y reducir las frustraciones ligadas a una mala conexión.

repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aprende a ajustar el router, elegir la mejor banda y usar cable Ethernet para disfrutar de streaming, juegos y videollamadas sin interrupciones, sacando el máximo provecho a tu red actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el router: el primer paso para restablecer la velocidad

Expertos de High Speed Internet recomiendan empezar por lo básico: apagar y volver a encender el módem y los dispositivos conectados a la red WiFi. Esta acción sencilla elimina problemas temporales de conexión, restablece el flujo normal de datos y puede resolver lentitud o cortes inesperados.

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Es útil también apagar el WiFi en todos los dispositivos por unos segundos y reactivarlo, permitiendo una reconexión más eficiente.

Se aconseja realizar este proceso cada pocos meses, eligiendo momentos en los que no se requiera la conexión, ya que la red quedará inactiva por unos minutos.

La ubicación del router: clave para la cobertura

La posición física del router dentro de la casa impacta directamente en la calidad de la señal. Colocarlo en un extremo o en espacios cerrados, como armarios o sótanos, limita la cobertura y da lugar a zonas muertas. Lo ideal es ubicarlo en un punto central y elevado, cerca de las áreas más utilizadas.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Así puedes mejorar tu WiFi: ubicación, antenas y trucos para una señal más fuerte (Imagen ilustrativa Infobae)

Materiales como metal, piedra, azulejos y agua (acuarios, baños) pueden bloquear la señal. Además, electrodomésticos y dispositivos que usan ondas de radio, como microondas o teléfonos inalámbricos, generan interferencias. Evitar estos obstáculos y mantener el router alejado de ellos ayuda a maximizar el alcance.

Bandas de frecuencia: cuándo usar 2.4 GHz y cuándo 5 GHz

Los routers modernos ofrecen redes de 2.4 GHz y 5 GHz. La primera tiene mayor alcance y atraviesa mejor obstáculos, pero suele estar más congestionada y susceptible a interferencias. La banda de 5 GHz, en cambio, proporciona velocidades superiores, ideal para streaming o juegos online, aunque su alcance es menor.

En la configuración del dispositivo, puedes elegir la red más conveniente según la ubicación y las necesidades de velocidad. Si experimentas lentitud, alternar entre bandas puede ofrecer una mejora inmediata.

Antenas del router: cómo orientarlas para ampliar la señal

Algunos routers cuentan con antenas externas ajustables. Orientar las antenas verticalmente expande la cobertura a lo largo de un mismo piso, mientras que ponerlas en horizontal ayuda a cubrir varios niveles en viviendas de dos o más plantas.

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
Dile adiós al WiFi lento: guía exprés para optimizar tu internet sin gastar de más - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En routers con antenas internas, estos ajustes no aplican, pero siempre es útil consultar el manual para optimizar la colocación.

Uso de cable Ethernet: cuándo es mejor que el WiFi

Para dispositivos que requieren máxima velocidad y estabilidad, como computadoras de escritorio, consolas o televisores inteligentes, conectar mediante cable Ethernet es la mejor opción.

Las conexiones cableadas eliminan interferencias, son más estables y rápidas, y evitan caídas de señal que pueden ocurrir con el WiFi.

Consejos adicionales para potenciar tu WiFi

  • Actualiza el firmware del router para mejorar la seguridad y el rendimiento.
  • Evita saturar la red conectando solo los dispositivos necesarios.
  • Considera repetidores WiFi o sistemas mesh si la casa es grande o tiene zonas con mala cobertura.
  • Cambia el canal WiFi en la configuración del router si detectas interferencias persistentes.

Mejorar la conexión WiFi en casa no necesariamente implica más gasto, sino conocer y ajustar los factores que influyen en la señal. Una red optimizada permite aprovechar al máximo el internet contratado, facilitando el estudio, el trabajo remoto y el entretenimiento sin interrupciones. Mantener la red actualizada y bien configurada es clave para una experiencia digital cómoda y eficiente en cualquier hogar.

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