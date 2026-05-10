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Murió Germán Vargas Lleras: desde vallenato hasta música llanera, estas eran las canciones favoritas del político colombiano

El exvicepresidente presentaba constantemente en sus redes sociales algunos de sus gustos musicales, que fueron recibidos por sus seguidores

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El exvicepresidente presentaba cada jueves una sección donde mostraba su gusto por los estilos musicales - crédito Camila Díaz/Colprensa
El exvicepresidente presentaba cada jueves una sección donde mostraba su gusto por los estilos musicales - crédito Camila Díaz/Colprensa

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder natural del partido Cambio Radical, falleció a los 64 años el viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá, poniendo fin a uno de los periodos de mayor influencia y polémica en la política de Colombia.

Dentro de su trasegar en la política, el dirigente político desempeñó funciones clave y forjó una trayectoria caracterizada por su intervención directa en el poder, la gestión administrativa y la continuidad de su actividad en distintas regiones del país.

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Sin embargo, durante su actividad en el mundo político, también tuvo espacio para compartir algunos aspectos de su vida personal.

Durante el año 2024, el exvicepresidente compartió en sus redes sociales, específicamente los días jueves, un listado de sus canciones favoritas de varios géneros musicales.

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Entre los gustos que destacó el exsenador en las plataformas digitales, se incluyen géneros como el vallenato, música pop de los años 70 y 80, salsa, música llanera y hasta baladas románticas.

En sus redes sociales, el exvicepresidente hizo un repaso por clásicos del género musical con Diomedes Díaz, Otto Serge y Leandro Díaz - crédito @germanvargaslleras/Instagram

Vallenato

Inicialmente, difundió su gusto por el vallenato en medio de un recorrido que realizaba por la ciudad de Barranquilla.

En esa playlist musical se encuentran temas como Tu Eres la Reina de Diomedes Díaz y Juancho Rois, El Tiempo de Silvestre Dangond, Mi Hermano y Yo de Los Hermanos Zuleta y No comprendí tu amor de Jorge Oñate.

También se destacan canciones como La Gemela de Los Betos, Que Dios te bendiga de Peter Manjarrés, Señora de Otto Serge, El detallista de Iván Villazón y Matilde Lina de Leandro Díaz.

Temas como 'Señora Ley' de Conjunto Clásico, 'Procura' de Chichi Peralta, 'Buen Corazón' de Cano Estremera y 'Lágrimas' de Roberto Blades fueron algunas de las favoritas del político colombiano - crédito @germanvargaslleras/Instagram

Salsa

De otro lado, Vargas Lleras también expresó su gusto por la salsa, en la cual hizo dos publicaciones relacionadas con las canciones con las que compartía con sus seres queridos.

Algunos de los éxitos que eran de la preferencia del hoy fallecido dirigente fueron el Grupo Guayacán con Cada día que pasa y Te amo, Te extraño, así como el Conjunto Clásico con Los Rodríguez y Señora Ley.

Igualmente, la lista la complementan canciones como Dilema de Johnny Ventura, Las cuarenta de Rolando La serie, De que callada manera de la Sonora Ponceña, Llorarás de Óscar de León, Procura de Chichí Peralta, María Teresa y Danilo de Hansel y Raúl, Un montón de estrellas de Polo Montañez, Lagrimas de Roberto Valdéz y Periódico de Ayer de Hector Lavoe, entre otros.

El político destacó algunos temas de Arnulfo Briceño, Walter Silva y Miguel Ángel Martín - crédito @germanvargaslleras/Instagram

Otros géneros

Incluso, realizó una sección especial para la música proveniente de los llanos orientales de Colombia, en la que resaltan canciones como Carmentea y Ay si sí de Luis Ariel, Predestinación y Una casita bella de Aries Vigoth, Ay mi llanura de Arnulfo Briceño, Llanero, si soy llanero del Cholo Valderrama, Amor ideal de Juan Farfán, etc.

Otros géneros como rancheras, baladas y hasta canciones especiales de Navidad y fin de año también fueron compartidas por Vargas Lleras a sus seguidores en las redes sociales.

Quién era Germán Vargas Lleras

A los 19 años, Germán Vargas Lleras inició su carrera política al asumir como concejal en Bojacá, un municipio que dista considerablemente de los centros del poder colombiano y de las dinámicas parlamentarias donde forjaría su trayectoria posterior.

Convertido con el tiempo en una de las figuras más influyentes del país, Vargas Lleras ejerció la Vicepresidencia de la República durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018), desde donde condujo proyectos estratégicos en materia de infraestructura, vivienda y desarrollo regional.

Germán Vargas Lleras fue vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017 - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Germán Vargas Lleras fue vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Uno de los hitos numéricos más relevantes de su gestión fue la promoción del programa Mi Casa Ya, que permitió poner en marcha cerca de 1,5 millones de soluciones habitacionales. Este volumen lo posicionó entre los esquemas de vivienda social de mayor alcance en las últimas décadas en Colombia.

El impacto de esta política pública, particularmente en regiones históricamente marginadas como Chocó, La Guajira y Putumayo, se tradujo en inversiones en acueductos, saneamiento básico y vivienda social, ampliando las fronteras del Estado hacia sitios largamente relegados.

Su figura estuvo asociada a una modalidad de liderazgo que se evidenciaba en las permanentes visitas a las regiones y la inspección directa de obras públicas. Vargas Lleras era visto recorriendo carreteras y supervisando proyectos frente a comunidades y cámaras, lo que contribuyó de manera determinante a construir una percepción de funcionario eficiente y ejecutivo. Esta impronta se consolidó especialmente en proyectos de infraestructura vial, como las Autopistas de la Prosperidad en el departamento de Antioquia.

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