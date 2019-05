En medio de una entrevista para el canal de cable CM, Rodrigo explicó: "Si vos me preguntás cómo compuse 'Lo mejor del amor', la verdad que no sé, por ahí me molesta que me pregunten los periodistas ¿eso lo viviste? Y creo que es una estupidez preguntarme eso porque se ve que no entienden nada porque estoy hablando en tercera persona y es algo que sucedía y yo veía en un balcón que tenía en mi casa, una trampa que había, no voy a decir dónde estaba…". El fin del misterio estaba en el testimonio mismo del Potro cordobés, aunque el imaginario popular siga tejiendo sus propias fantasías. Lo realmente cierto es que la canción es un hitazo que rechazaron La Mona (Rodrigo anhelaba que Jiménez hiciera un tema suyo) y Jean Carlos que, según dicen, no le encontró la vuelta con el ritmo.