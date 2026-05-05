Choque fatal en Lobería: la polémica maniobra de Gonzalo Frascuelli para renovar el carnet de conducir y los videos previos a la tragedia

Este video recopila imágenes de cámaras de seguridad que registran vehículos transitando por calles de Lobería durante la noche. Se observa un automóvil blanco en movimiento y un vehículo oscuro con luces traseras encendidas, también en desplazamiento. Las escenas corresponden a la secuencia previa a un siniestro vial fatal ocurrido en la localidad.

“Es una familia muy querida acá. No tiene idea el daño que ha causado este chico”

La ciudad de Lobería, ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires y en la que viven cerca de 19 mil habitantes -según los datos que se desprenden del Censo 2022-, continúa inmersa en un estado de profunda conmoción tras la trágica muerte de Lucía Ermiaga (52), la profesora de yoga y estudiante de psicología que circulaba a bordo de su Fiat Uno y fue embestida por Gonzalo Frascuelli, quien conducía su Volkswagen Bora a toda velocidad y a sus 19 años ya carga con dos muertes por accidentes de tránsito.

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En diálogo con Infobae, Fernando “Topo” Lauga, padre de Mateo, el adolescente que en diciembre de 2024 también perdió la vida en un choque protagonizado por Frascuelli, compartió su angustia y tristeza por el fallecimiento de Ermiaga.

“Ahora ya somos dos familias las que estamos... yo sin mi hijo, el único que tenía, y esta familia que quedó con un padre -Julio Ardanaz, el viudo de Lucía- a cargo de sus hijos y del hijito que ella había tenido con una pareja anterior. Ahora quedaron huérfanos”, lamentó.

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Durante otro tramo de la entrevista, Fernando recordó la polémica maniobra que Frascuelli, con la ayuda de sus padres, realizó para obtener la licencia de conducir una vez que había cumplido los 18 años. Ocurrió dos meses y medio después del choque en el que murió su hijo Mateo, cuando al imputado por la muerte de Ermiaga se le venció el carnet con autorización parental que lo habilitaba a manejar desde los 17 años, y el cual no le quitaron a pesar del trágico accidente vial que había protagonizado.

Gonzalo Frascuelli tiene 19 años y ya carga con dos muertes por choques. (Instagram/gonzaa_frascuelli)

“Cuando se le vence a los 18 años viene a renovarlo acá a Lobería, y no pasa el -examen- psicológico. Y como no podía sacarlo acá, fijó domicilio en la ciudad de San Cayetano, distante a unos 150 kilómetros aproximadamente de Lobería, y allá le dieron el carnet”, aseguró Fernando durante el contacto con este medio.

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Nuevamente habilitado para conducir, Frascuelli recibió un importante obsequio de sus padres: el Volkswagen Bora color gris oscuro con el que el último 1° de Mayo atropelló y mató a Lucía Ermiaga. “Empezó a andar por todos lados haciendo de las suyas y corriendo picadas. Lamentablemente, quienes tenían que hacer algo para prevenir esto, no hicieron nada”, concluyó Fernando.

Consultado por el vínculo que su hijo mantenía con Frascuelli, el padre de Mateo Lauga explicó que eran amigos ocasionales. “Había llegado un mes a la vida de Mateo y nos cagaron la vida”, subrayó.

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Los videos previos a la muerte de Lucía Ermiaga

Mientras el fiscal José Luis Cipolletti, titular de la UFI N° 1 de Necochea, investiga si Frascuelli corría una picada al momento de chocar y matar a Lucía Ermiaga, en las últimas horas aparecieron nuevos videos que muestran los recorridos que realizaron el imputado y la víctima antes de la tragedia.

Según se observa en las grabaciones publicadas por el portal Ciudad Digital Lobería, las cuales acompañan esta nota, en la primera de ellas aparece el Fiat Uno en el que Lucía Ermiaga viajaba junto a sus tres hijos: dos mellizos de 12 años y el hermano mayor de ellos, fruto de una relación anterior. A este último, Lucía lo dejó a las 0:29 en el domicilio que vive junto a su padre, sobre la calle Arce al 200.

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A las 0:30, Lucía Ermiaga dejó a su hijo mayor en la casa de su padre y continuó su camino junto a sus mellizos de 12 años.

La segunda grabación, en tanto, muestra a tres autos (un BMW negro, el Bora conducido por Frascuelli y una camioneta Ford Maverick blanca) que circulaban a alta velocidad por calle 1º de Mayo, y luego, a las 0:30, doblaron a la izquierda en Francia.

Apenas unos segundos después, otra cámara de seguridad captó a los mismos tres vehículos pasando frente a la casa del hijo mayor de Lucía, a unos 250 metros del lugar por el que pasaron en el video anterior.

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Los tres vehículos, incluído el conducido por Frascuelli, pasaron frente a la casa del hijo mayor de Lucía Ermiaga.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo realizar el citado medio local, los automovilistas habrían continuado su camino por Brandsen hasta retomar por 1º de Mayo.

En el último video, en tanto, se observa que Lucía, tras dar la vuelta manzana, pasó a las 0:31 por calle 25 de Mayo, en la esquina con Arce, justo a una cuadra del choque.

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La víctima dio la vuelta manzana y paso por una esquina lindera a una cuadra del lugar donde ocurrió el trágico choque.

Las filmaciones ya son analizadas por el fiscal Cipolletti, quien este lunes ordenó allanar los domicilios de Frascuelli y otro sospechoso de participar en una picada. Al cabo de ambos procedimientos, personal policial secuestró los teléfonos celulares de ambos, los cuales serán peritados para determinar si existió una comunicación entre ambos previa al choque fatal.