Pueblos Indígenas rechazan visita de Isabel Ayuso, acusan que invisibiliza la violencia y exigen disculpa pública

La Conquista no debe interpretarse como un proceso de encuentro, integración o “civilización”, sino como un periodo caracterizado por la violencia, el despojo territorial, la imposición cultural y el sometimiento de los pueblos originarios, expresaron representantes de Pueblos Indígenas (Infobae México)

Autoridades indígenas e integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) rechazaron la visitan a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien declararon como persona non grata.

En un comunicado, acusaron que la presencia y participación pública de Isabel Díaz Ayuso, quien “participa en actividades que distorsionan y ofenden la memoria histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos”, invisibiliza la violencia histórica que han sufrido.

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“La ultraderecha en México convocó públicamente a la ‘Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México. Malinche y Cortés’, por lo que solicitamos rendir cuentas y brindar una disculpa pública a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos por los agravios cometidos en el pasado”, se lee en el texto.

La autoridades indígenas y afromexicanas declararon que no aceptan la visita de la presidenta de Madrid y pidieron que “vuelva a su país si no tiene la voluntad de reconocer las atrocidades cometidas contra nuestros pueblos y comunidades en el marco de la Conquista y la Colonia”, aseveraron.

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Visita de Isabel Díaz Ayuso y comentarios polémicos sobre la conquista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una polémica visita a México en donde se busca fortalecer los lazos económicos y culturales entre Madrid y México. Sin embargo, también se incluyó homenajear al colonizador Hernán Cortés con motivo de la presentación de la obra Malinche, de Nacho Cano.

La visita fue fuertemente criticada, principalmente por colectivos indígenas mexicanos, quienes denunciaron que el acto apoya la violencia de la que han sido víctimas a lo largo de la historia.

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Estas acusaciones se sustentan principalmente en el hecho de que la funcionaria ha rechazado los abusos cometidos contra los pueblos indígenas durante la conquista.

Uno de los objetivos de su visita incluyó homenajear al colonizador Hernán Cortés con motivo de la presentación de la obra Malinche, de Nacho Cano. REUTERS/Raquel Cunha

Además, la organización del evento “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés” que tenía prevista una misa causó indignación entre colectivos mexicanos.

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De ahí la postura del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, quienes como protesta realizaron “una ceremonia pacífica de purificación con la finalidad de brindar un ejemplo de diplomacia indígena frente a los actos y narrativa que buscan justificar los agravios de los conquistadores españoles”.

Señalaron que la Conquista no debe interpretarse como un proceso de encuentro, integración o “civilización”, sino como un periodo caracterizado por la violencia, el despojo territorial, la imposición cultural y el sometimiento de los pueblos originarios. En este sentido, reiteraron la necesidad de reconocer estos hechos históricos que requieren perdón y resarcimiento, lo contrario de lo que ha manifestado la presidenta de Madrid.

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Los pueblos indígenas y afromexicanos expresaron su rechazo a los discursos que, en pleno siglo XXI intentan reivindicar la colonización y restar importancia a los agravios sufridos por los pueblos originarios y afrodescendientes.

Afirmaron que México es una nación pluricultural, sustentada en la riqueza y grandeza de los pueblos indígenas y afromexicanos. Reiteraron su compromiso con la verdad histórica, la justicia y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, de acuerdo con la Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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Los representantes concluyeron que el reconocimiento de los agravios del pasado y el respeto a la diversidad cultural son indispensables para avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente.