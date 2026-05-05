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Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia, explicó por qué se sometió a una operación de senos: “Eran un impedimento”

La revelación expusó por primera vez las razones internas y sociales que empujaron a Santos a tratar su cuerpo como parte fundamental de su desempeño

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Leicy Santos fue la jugadora más destacada de la selección Colombia en la victoria 4-1 contra Paraguay - crédito Conmebol
Leicy Santos es una de las figuras de la selección Colombia femenina- crédito Conmebol

La futbolista Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia femenina y actual figura del Washington Spirit, confesó que debió someterse a una cirugía de reducción de senos para mantener su carrera al máximo nivel. La atleta, de 1,55 metros de estatura, relató que el volumen mamario suponía para ella “un impedimento” que afectaba tanto su rendimiento físico como su percepción corporal ante el entorno profesional.

La revelación, realizada durante una conversación con la periodista Isabella Echeverri para Telemundo Deportes, expone por primera vez las razones internas y sociales que empujaron a Santos a tratar su cuerpo como parte fundamental de su desempeño.

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La deportista explicó que atravesó un proceso de identificación gradual de esta presión, “porque por mucho que soy chiquita, mido uno cincuenta y cinco. Y además de que soy chiquita, con senos muy grandes, pues la gente enseguida te va a relacionar en que tú estás gorda”, dijo Santos en la conversación.

La futbolista Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia femenina y actual figura del Washington Spirit, confesó que debió someterse a una cirugía de reducción de senos para mantener su carrera al máximo nivel - crédito Steve Roberts-Imagn Images
La futbolista Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia femenina y actual figura del Washington Spirit, confesó que debió someterse a una cirugía de reducción de senos para mantener su carrera al máximo nivel - crédito Steve Roberts-Imagn Images

La mediocampista describió que esta percepción actúa de manera directa sobre la validación profesional dentro del deporte, donde la imagen física queda asociada a parámetros atléticos normativos. “Por mucho que yo hiciera, por mucho que yo me cuidara, por mucho que yo hiciera x cantidad de abdominales, no iba a poder encajar en ese visual de tú estás siendo una atleta o tú estás como una atleta”, afirmó Santos, destacando el peso de la mirada social sobre las deportistas.

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Santos enfrentó a diario molestias físicas producidas por el tamaño del busto, elemento que llegaba a superar la sujeción de la ropa deportiva incluso en los entrenamientos. “El peso que yo tenía aquí ya no lo soportaban los tops deportivos que usaba. Entonces, como no podía soportar ese peso, cada vez era más incómodo para mí y cada vez me dolían un poco más”, declaró la futbolista.

Esta es la carta que Leicy Santos le escribió a su yo de 5 años

El ascenso de Leicy Santos hasta la élite del fútbol femenino colombiano ha capturado la atención de sus seguidores, quienes ahora se preparan para verla brillar de nuevo en los partidos de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26. Mientras la Selección Colombia Femenina se alista para enfrentar a Venezuela y Chile en el estadio Pascual Guerrero, la mediocampista del Washington Spirit ha decidido compartir un mensaje íntimo y motivador desde sus redes sociales.

crédito @leicysantos10/IG
crédito @leicysantos10/IG

En una carta publicada en su perfil de Instagram, Santos se dirige a sí misma de niña, evocando sus días en Lorica, Córdoba. “Carta para la Leicy de pequeña. La que jugaba en la calle sin guayos, sin cancha pero con un sueño gigante”, escribió la futbolista, acompañando sus palabras con imágenes de su infancia y sus primeros pasos en el fútbol.

La publicación se volvió viral, inspirando a miles de seguidores que encontraron en sus frases un recordatorio sobre la perseverancia y el valor de no rendirse. Santos rememoró los comentarios que escuchaba en su niñez: “La que lloró cuando le dijeron que eso no la iba a llevar a ningún lado, pero nunca se dio por vencida”.

En su carta, Santos animó a su versión infantil con una reflexión sobre la importancia de cada obstáculo superado. “Quiero decirte algo: todo eso que estás viviendo sí tiene sentido. Que cada esfuerzo, cada caída, cada lágrima te estaba acercando a la vida que soñabas. Tranquila, lo estás haciendo bien”, concluyó la jugadora, en un mensaje que rápidamente fue compartido por la comunidad deportiva.

crédito @leicysantos10/IG
crédito @leicysantos10/IG

La futbolista también compartió fotografías de sus primeros años en Bogotá junto a su familia, una etapa que describió como difícil y llena de sacrificios, pero también fundamental para su formación. Las imágenes y las palabras de Santos generaron comentarios de aliento y admiración por parte de hinchas y colegas, quienes valoraron la honestidad y la capacidad de la jugadora para inspirar a nuevas generaciones.

De cara a los encuentros contra Venezuela y Chile, la selección Colombia Femenina se mantiene atenta al rendimiento de sus figuras en sus respectivos clubes. Los partidos, programados para el viernes 10 y el martes 14 de abril de 2026, serán una nueva oportunidad para ver a Santos liderar al equipo desde el centro del campo y confirmar el mensaje de su carta: los sueños, con esfuerzo y constancia, pueden hacerse realidad.

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