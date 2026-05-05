Sanidad propone evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde para evitar la escala del crucero en Canarias. (EFE)

El Ministerio de Sanidad ha propuesto evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y a los contactos de alto riesgo del brote de hantavirus detectado en el crucero, donde por el momento se ha identificado un único contacto de riesgo. Esta medida permitiría que el barco continúe su ruta y evite hacer escala en Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos durante la travesía entre Cabo Verde y las islas.

“Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)”, según ha informado el Ministerio de Sanidad este martes, que ha añadido que “no habría motivo clínico para realizar una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias”.

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En caso de que esto último ocurriera, “por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención”. Asimismo, el Gobierno español ya señaló previamente que no se negaba a prestar asistencia en Canarias al crucero al tratarse de una obligación humanitaria, e indicó que los hospitales del archipiélago “están preparados”.

La decisión dependerá de los datos epidemiológicos. (AP)

La decisión depende de los datos epidemiológicos

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó desde Ginebra (Suiza) que se está trabajando en la posibilidad de que el crucero, que en el momento de la emisión del comunicado se encontraba atracado en Cabo Verde, continúe su ruta hasta las Islas Canarias. “Trabajamos con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado”, indicaron antes de la respuesta del Ministerio de Sanidad español.

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“Llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo”, aseguró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español ha recalcado poco después que cualquier escala en territorio nacional estará condicionada a los datos epidemiológicos que se obtengan del buque en su paso por Cabo Verde.

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El crucero neerlandés transporta a 147 personas, entre ellas 14 españoles. (Qasem Elhato via AP)

“En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud”, ha indicado el organismo en redes sociales.

Un balance entre riesgos y beneficios

El Ministerio de Sanidad ha considerado necesario realizar un “balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones” ante una situación sanitaria que, según la OMS, implica tres fallecidos y siete casos de hantavirus, de los cuales uno se encuentra en Sudáfrica en estado crítico y los otros dos permanecen a bordo del buque.

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En el crucero neerlandés afectado por este brote viajan 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles (13 pasajeros y un tripulante). Sanidad ha defendido la necesidad de priorizar la protección tanto de los afectados como de las poblaciones receptoras en los posibles puntos de desembarco, “teniendo en cuenta que el riesgo que suponen los pasajeros y tripulantes para el conjunto de la población es mínimo, al no ser sintomáticos y no ser sencillo ni frecuente el contagio interpersonal”.