Colombia

Claudia López reveló detalles de una etapa de alegría que terminó convirtiéndose en una de las más difíciles: “En otra vida”

López relató el embarazo que lograron en 2021, la posterior pérdida del bebé y cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su vida personal y política

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Claudia López revela el drama personal detrás de su sueño frustrado de maternidad junto a Angélica Lozano - crédito Lina Gasca/Colprensa
Claudia López revela el drama personal detrás de su sueño frustrado de maternidad junto a Angélica Lozano - crédito Lina Gasca/Colprensa

Hay historias personales que, incluso en medio de una campaña presidencial, terminan revelando una dimensión mucho más humana que política. Eso fue lo que ocurrió con la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, que en una conversación radial decidió abrir uno de los capítulos más íntimos y dolorosos de su vida, el sueño frustrado de convertirse en madre junto a su esposa, Angélica Lozano.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, la exmandataria dejó de lado por unos minutos los temas electorales para hablar de una experiencia que, según reconoció, cambió su vida para siempre. Entre pausas, recuerdos y evidente emoción, López relató que durante varios años ambas intentaron construir un proyecto de maternidad. Fue un proceso largo, lleno de intentos, expectativas y decisiones personales que, por un momento, pareció acercarlas al anhelo que habían construido juntas.

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La exalcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano enfrentan acusaciones de financiamiento ilegal y movimientos financieros irregulares - crédito redes sociales
Angélica Lozano perdió el embarazo en medio de fuerte presión política, generando un duelo personal para ambas - crédito X

“Sí, lo tuvimos muchos años, muchos años. Lo intentamos de muchas formas y tal vez cuando estuvimos más cerquita a lograrlo fue en el 2021”. Según explicó, fue en enero de ese año cuando finalmente recibieron la noticia que tanto habían esperado. Angélica había quedado embarazada y, por unos días, la felicidad ocupó el centro de sus vidas. López recordó que incluso pidió algunos días de descanso para poder acompañarla y vivir de cerca ese momento.

“En enero del 2021, finalmente, después de muchos ensayos y tal, Angélica quedó embarazada y pues fue un momento muy feliz y yo pedí cinco días de vacaciones para, digamos, acompañarla y celebrar”.

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Lo que parecía ser una etapa de alegría terminó convirtiéndose en una de las experiencias más difíciles que enfrentó. La entonces alcaldesa aseguró que, tras conocerse públicamente su decisión de tomar unos días de descanso, comenzó una fuerte polémica política y mediática que, según su relato, terminó impactando de forma directa a su familia. “Y bueno, se armó un escándalo pues fenomenal. Y sí, tal vez fue imprudente de mi parte, pero lo cierto es que fue tal el escándalo y tal la presión y bueno, en fin, que Angélica terminó perdiendo el bebé”.

Claudia López y Angélica Lozano-Bogotá-Colombia
La exalcaldesa de Bogotá vivió un proceso largo e intenso para lograr el embarazo de su esposa en enero de 2021 - crédito Claudia López/X

La dirigente reconoció que esa pérdida marcó un antes y un después. Más allá del impacto emocional, explicó que el duelo coincidió con uno de los momentos más complejos de su administración, cuando Bogotá todavía enfrentaba las secuelas de la pandemia. “Y eso fue tan doloroso, tan profundamente doloroso, que yo dije no, yo no. No soy capaz de ser alcaldesa, cuidadora de una ciudad de ocho millones y lidiar este duelo”.

En medio de ese relato, López también recordó uno de los episodios mediáticos que más la afectó emocionalmente. Según contó, una portada de la revista Semana, dirigida en ese momento por Vicky Dávila, terminó profundizando aún más el impacto personal que estaba viviendo. “Vicky, entre otras cosas, nos sacó una portada miserable, pues, en Semana. Pues como si yo me hubiera ido a jugar, pues, y a dejar la ciudad tirada”.

Incluso reveló una conversación que años atrás sostuvo con el empresario Gabriel Gilinski, relacionada con el poder que pueden tener ciertos medios y encuestas sobre la percepción pública de los líderes políticos. “Y me acuerdo de una vez Gabriel Gilinsky me dijo, mire, bajarle a un político la popularidad, pues, es tres portadas y tres encuestas. Yo le he sacado a usted tres portadas. ¿Cuál fue la que más le dolió?”

Claudia López reconoce que la vida la llevó por otro camino y valora el aprendizajes tras años de intentos y renuncias - crédito Colprensa
Claudia López reconoce que la vida la llevó por otro camino y valora el aprendizajes tras años de intentos y renuncias - crédito Colprensa

López admitió que, a partir de ese episodio, nunca volvió a intentar un nuevo proceso de maternidad. No porque creyera que una mujer no pudiera equilibrar ambos roles, sino porque personalmente sintió que no tenía la capacidad emocional para atravesar nuevamente una situación similar mientras ejercía una responsabilidad pública de ese nivel.

“O me dedico al duelo o me dedico a cuidar mi ciudad, que estaba realmente pasando por un momento muy difícil”. Con el paso del tiempo, ambas hablaron sobre la posibilidad de retomar ese sueño. Sin embargo, según relató, terminaron concluyendo que no era el momento adecuado y que quizá la vida las había llevado por otro camino.

En la parte final de la entrevista, López dejó una de las frases más emotivas de toda la conversación, una reflexión que resumió años de intentos, ilusiones y renuncias. “Mi sueño en la vida siempre ha sido tener una Angélica chiquita. Pero no... En otra vida.”

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