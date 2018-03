—Yo no lo veo como positivo o negativo, porque siempre viví de eso. Si bien él ahora tiene más popularidad, él siempre fue mi papá. Lo positivo es que uno ya tiene el apellido conocido, pero no por eso vas a permanecer. Si uno no la rema, no estudia, no se forma, no llega a ningún lado. Lo negativo es que estás más en la mira y pueden prejuzgar. Pero, la verdad es que tampoco me afecta mucho, porque yo lo separo bien y cuando me voy a presentar digo: "Hola, soy Micaela". No tengo la necesidad de mostrar nada.