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Estanislao Bachrach habló de su cruce con Nati Jota y redobló la apuesta: “No se si estaban preparados para entrevistarme”

Luego de la polémica en Olga, el divulgador científico estuvo en Border Periodismo y volvió a cuestionar a Nati Jota y el panel de Sería Increíble

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Estanislao Bachrach habló en Qué miedo, de Border Periodismo, de lo sucedido con Nati Jota en Sería Increíble, en Olga

La visita virtual de Estanislao Bachrach al programa Border Periodismo reavivó la discusión sobre su tenso cruce con Nati Jota durante una emisión en el programa Sería Increíble del canal Olga. El divulgador científico, en diálogo con los conductores María Julia Oliván y Guillermo Pardini, insistió en que pidió disculpas por sus formas, pero volvió a cuestionar a los presentadores, avivando así el debate sobre los roles en los programas de streaming.

“Y claro que la pude haber remado un poco, es verdad, pero me parecen temas muy delicados para opinar. Yo no soy un opinólogo. Entonces, bueno, también está la pregunta si ellos sabían con quién estaban hablando, ¿no? Si ellos estaban preparados para entrevistarme a mí.“, señaló

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Guillermo Pardini, enfático, le respondió que “no sabían”. Pero Bachrach no fue tan tajante: “Por ahí no tenían mucha idea. No lo sé, no lo sé... A qué me dedicaba, quién era yo. Entonces, eso fue todo”.

En su intervención, Bachrach relató que, tras el incidente con Jota, ofreció disculpas y no obtuvo respuesta, asegurando que su intención no era ofender a los conductores. El conflicto, sin embargo, tuvo una resonancia amplia en redes sociales, donde Nati Jota aclaró que la polémica se originó por un recorte viral fuera de contexto y defendió su labor profesional ante la controversia.

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El cruce entre Estanislao Bachrach y Nati Jota en Sería Increíble

El episodio inicial se produjo durante la participación de Bachrach en Sería Increíble, ciclo que conduce Nati Jota en el canal Olga. La polémica surgió cuando ella le preguntó sobre los efectos del alcohol en la serotonina y el invitado respondió: “No lo sé”. Inmediatamente, la conductora replicó de forma irónica: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”.

La tensión se incrementó cuando Jota le recriminó su falta de respuesta y Bachrach lanzó una frase que se transformó en el centro de la controversia: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’“. El intercambio terminó con un cierre abrupto del segmento, a pesar de los intentos de distender el ambiente del resto del panel, según detalló Infobae.

nati jota Estanislao Bachrach

La versión de Nati Jota sobre el episodio con Bachrach

Después de la viralización del fragmento final, Nati Jota defendió su desempeño como conductora y ofreció su perspectiva sobre el encuentro. Sostuvo que la incomodidad durante la nota se extendió casi veinte minutos y que el video viral no reflejó la totalidad de la situación en el estudio.

La periodista aclaró: “Hay un recorte que está muy sacado de contexto. La realidad es que está muy sacado de contexto”. Insistió en que no le molestó una sola respuesta de “no sé”, sino la reiteración de comentarios sin contenido que hicieron insostenible la entrevista, además de otros gestos incómodos por parte de Bachrach, como sugerirle “cambiar de terapeuta”.

Jota expuso que estuvo dedicada a mantener el ritmo de la sección, generando nuevas preguntas y tratando de sostener la dinámica pese al malestar. También indicó que la presión aumentó a raíz de la viralización, obligándola a aclarar hechos que, en su opinión, fueron sobredimensionados en la discusión pública.

nati jota Estanislao Bachrach

Repercusiones y debate tras el enfrentamiento

El episodio se convirtió rápidamente en tema de debate en redes sociales, donde la viralización de un recorte aislado amplificó la controversia en torno al comportamiento de invitados y presentadores en los programas de streaming. Toto Kirzner, integrante del ciclo, restó dramatismo al hecho al afirmar: “Simplemente, lisa y llanamente, fue una situación de mierda que puede pasar con cualquier interacción humana”.

Kirzner relativizó el impacto al ubicar el incómodo cruce dentro de los desafíos habituales de la televisión y el streaming en vivo. Por su parte, Nati Jota reflexionó sobre cómo la exposición mediática y la tendencia a editar fragmentos pueden reforzar estigmas sobre quienes se desempeñan como conductores, subrayando la dimensión de género en la percepción pública ante situaciones tensas.

El caso continúa sirviendo de ejemplo sobre los límites y desafíos del periodismo en plataformas digitales, la presión que enfrentan los conductores y la facilidad con la que desacuerdos puntuales pueden amplificarse en la opinión pública mediante la viralización de fragmentos.

Para los protagonistas, la experiencia dejó en evidencia cómo la necesidad de dar explicaciones surge ante fragmentos descontextualizados que dominan la conversación digital, ilustrando las nuevas presiones que enfrentan quienes participan en ciclos de streaming.

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