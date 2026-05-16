¿Tu trabajo está en riesgo por la IA? Estas son las capacidades que las empresas ya empiezan a exigir

Se estima que hacia 2030 cerca del 39% de las habilidades que hoy se utilizan habrán cambiado o perdido vigencia. Foto: difusión

La transformación del mercado laboral ya no avanza lentamente. La expansión de la inteligencia artificial, la automatización y las tecnologías digitales está acelerando los cambios en las empresas y modificando el perfil de los trabajadores que serán más demandados en los próximos años. En ese escenario, adaptarse dejó de ser una ventaja y empieza a convertirse en una necesidad.

De acuerdo con el informe The Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial, el 39% de las habilidades actuales cambiarán o quedarán desfasadas hacia 2030. Además, los empleos con mayor crecimiento estarán vinculados con herramientas de inteligencia artificial, automatización y robótica, lo que obliga a los profesionales a fortalecer nuevas capacidades digitales para mantenerse competitivos.

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La tecnología redefine el perfil profesional

Para Marcela Ortega, jefa de empleabilidad de Cibertec, el entorno laboral atraviesa un momento decisivo marcado por la integración entre personas y tecnología. Según explicó, las empresas ya no solo buscan conocimientos técnicos, sino profesionales capaces de combinar esas habilidades con soluciones digitales que generen valor.

“La automatización y la integración entre personas y tecnología están redefiniendo el estándar del talento que demandan las empresas, en un contexto donde se proyecta una reducción cercana a 15 puntos en las tareas realizadas por humanos hacia 2030. Hoy ya no basta con saber hacer algo; es clave entender cómo ese conocimiento se integra con la tecnología para generar valor”, señala.

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IA: de herramienta a sistema de trabajo

Una de las capacidades que empieza a ganar relevancia es la llamada orquestación de inteligencia artificial. Esta habilidad implica coordinar distintas soluciones de IA para resolver problemas específicos, automatizar procesos y supervisar operaciones que funcionan de manera autónoma.

Entre las habilidades que comienzan a tomar mayor importancia figura la orquestación de inteligencia artificial. Foto: IT Sitio

La especialista explicó que el reto ya no consiste únicamente en utilizar plataformas tecnológicas, sino en diseñar la manera en que interactúan entre sí. Quienes logren dirigir estos sistemas tendrán mayores posibilidades de destacar en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

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Pensamiento crítico y capacidad para innovar

Otro de los aspectos que marcarán diferencias entre los trabajadores será la capacidad de analizar problemas desde su origen y construir soluciones propias. En un contexto saturado de respuestas rápidas y fórmulas prediseñadas, el pensamiento crítico se convierte en un recurso clave para innovar.

Esta habilidad también permite cuestionar procesos tradicionales y evitar la dependencia de métodos que podrían quedar obsoletos en poco tiempo. Según la experta, las organizaciones valorarán cada vez más a quienes sean capaces de desarrollar ideas originales y adaptarse con rapidez a nuevos escenarios.

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Datos confiables y decisiones responsables

El manejo de información será otro factor decisivo en la empleabilidad futura. Ortega sostuvo que muchas compañías no enfrentan problemas por falta de datos, sino por interpretaciones erróneas o sesgos en la información utilizada para tomar decisiones.

Por ello, la curaduría de datos y la ética digital empiezan a ocupar un lugar prioritario. Esta competencia implica evaluar la calidad de la información, detectar riesgos en algoritmos y garantizar procesos responsables en entornos automatizados, especialmente cuando las decisiones dependen cada vez más de sistemas tecnológicos.

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La capacidad para gestionar información también será clave para la empleabilidad en los próximos años. Foto: difusión

Convertir información en acciones concretas

La abundancia de información también está elevando la importancia de la síntesis y el análisis. Aunque hoy existe acceso masivo a datos y contenidos, no todos logran transformarlos en conclusiones útiles para la toma de decisiones.

En ese sentido, la capacidad de identificar patrones, comparar fuentes y extraer información relevante será una ventaja competitiva para los profesionales. La especialista destacó que esta habilidad permite convertir datos dispersos en estrategias concretas dentro de las organizaciones.

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Liderazgo y trabajo en entornos digitales

El avance de los modelos híbridos y remotos también está modificando la manera en que se gestionan los equipos. La colaboración digital avanzada aparece así como otra de las capacidades más valoradas por las empresas.

Esto incluye coordinar personas en distintos entornos virtuales, mantener objetivos alineados y generar confianza mediante herramientas digitales. Además, requiere adaptarse a diferentes estilos de comunicación y gestionar tiempos de trabajo de forma eficiente para alcanzar resultados en equipos cada vez más conectados a distancia.

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