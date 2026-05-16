El presidente del Consejo Europeo visitará oficial a Guatemala

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza la primera visita oficial de su cargo a Guatemala y México en mayo de 2026. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realizará la primera visita oficial de un titular de este cargo a Guatemala los días 19 y 20 de mayo de 2026, así como un viaje posterior a México.

Según comunicados oficiales citados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Consejo de la Unión Europea, ambas agendas están diseñadas para consolidar la cooperación política, comercial y en materia de seguridad entre la Unión Europea y ambos países en el contexto de una transición democrática reciente y la modernización de acuerdos bilaterales clave.

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La visita de Costa a Guatemala incluye un encuentro con Bernardo Arévalo de León, presidente de la República, según la Cancillería guatemalteca. Esta reunión busca fortalecer el diálogo político entre Guatemala y la Unión Europea, reafirmando el respaldo comunitario a la democracia y a los derechos humanos en el país centroamericano.

Tras la ceremonia de inspección de la Guardia de Honor en el Palacio Nacional de la Cultura, ambos mandatarios sostendrán una reunión bilateral enfocada en prioridades conjuntas, seguida de la firma de documentos que recogen resultados concretos de cooperación en Estado de Derecho, ciberseguridad, integridad electoral y economía circular, según informaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el sitio oficial de la Unión Europea.

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Uno de los puntos más relevantes de la agenda será el análisis de mecanismos para reforzar la colaboración en seguridad y drogas, con énfasis en el Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de Drogas UE-CELAC y en los programas regionales pertinentes de la Unión Europea.

Esta dimensión cobra especial importancia dada la renovación institucional prevista en 2026 en entidades clave para el fortalecimiento democrático guatemalteco, como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, según lo detallado en el comunicado oficial guatemalteco.

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La relación entre Guatemala y la Unión Europea se rige por el Acuerdo de Asociación con Centroamérica, vigente desde 2013, que estructura la colaboración mediante diálogo político, desarrollo y un marco comercial preferencial. De acuerdo con la Unión Europea, el bloque ha sido uno de los socios internacionales más constantes en el respaldo a la institucionalidad democrática, la transparencia y la lucha contra la corrupción en Guatemala.

La visita de Costa tendrá una cobertura mediática en directo a partir de las 10.00 horas locales, concluyendo con una rueda de prensa aproximadamente a las 12.00 horas, informaron las autoridades. El formato sigue el objetivo trazado por el presidente del Consejo Europeo de construir relaciones más estrechas en un entorno internacional cambiante, impulsando el multilateralismo y las asociaciones sostenibles.

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António Costa, presidente del Consejo Europeo, realiza una gira oficial por Guatemala y México, buscando fortalecer la cooperación, la democracia y modernizar acuerdos bilaterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viaje a México y la firma de acuerdos históricos con la Unión Europea

El 20 de mayo, António Costa se trasladará a México, donde el día 22 encabezará junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la octava Cumbre UE-México en Ciudad de México. La cita representa un hito en la modernización de la relación bilateral con la firma del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino, después de que los Estados miembros de la Unión Europea aprobasen ambos textos el 11 de mayo de 2026, según informó la Unión Europea en sus canales oficiales.

Estos nuevos instrumentos sustituyen el marco vigente desde el año 2000 y transforman el vínculo entre la UE y México en una asociación estratégica global, centrada en el diálogo político, la cooperación, el comercio, la inversión, el desarrollo sostenible y la lucha contra la delincuencia organizada. En la jornada previa a la cumbre, Costa dirigirá un discurso ante el Senado de la República mexicana, siendo el primer presidente de una institución comunitaria invitado a intervenir en la Cámara Alta, de acuerdo con el comunicado publicado por la Unión Europea.

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La Cumbre UE-México iniciará el 22 de mayo a las 10.30 hora local, seguida de ceremonias de firma de acuerdos y una rueda de prensa a las 13.50, todas con transmisión en directo. Entre los objetivos centrales figura “abrir un nuevo capítulo” en la cooperación estratégica, incrementando el intercambio comercial y la acción conjunta frente a desafíos globales actuales, en palabras del propio António Costa recogidas por la Unión Europea.

El compromiso renovado de la UE con la democracia y el multilateralismo en América Latina

La secuencia de eventos señala el renovado interés de la Unión Europea por fortalecer alianzas en América Latina como respuesta a la actual inestabilidad global y la volatilidad geopolítica.

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Según Costa, “hace tres años, el pueblo de Guatemala optó firmemente por la democracia. La Unión Europea dio todo su apoyo a la transición pacífica para garantizar que se respetara la voluntad del pueblo, y seguimos respaldando plenamente la democracia y los derechos humanos en Guatemala, en aras de la estabilidad, la inclusión y la prosperidad de su pueblo.”

Los acuerdos que la Unión Europea suscribe con Guatemala y México abarcan desde la modernización de la gobernanza democrática y la promoción de cadenas de valor sostenibles hasta la prevención del delito y la consolidación de marcos regulatorios comunes. Este impulso refleja la estrategia de consolidar a la UE como socio fiable y facilitador del desarrollo institucional y económico en la región centroamericana y mexicana.

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La agenda de los próximos días y la celebración de la cumbre consolidan a Costa como el primer presidente del Consejo Europeo que visita oficialmente Guatemala y México, marcando un hito en casi tres décadas de acuerdos formales entre la UE y ambos países, según datos oficiales del Consejo de la Unión Europea.