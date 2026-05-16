El Salvador

El Salvador: Amplían a USD 90,000 el límite de reembolso para ahorrantes de COSAVI

A partir del sábado 16 de mayo, los ahorrantes de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) podrán solicitar el reembolso de depósitos hasta USD 90,000, informó la Superintendencia del Sistema Financiero

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Vista de la espalda de una persona con chaqueta de mezclilla azul y bolso negro, de pie frente a una ventanilla de banco con pantalla de cristal.
La Superintendencia del Sistema Financiero habilitó una nueva fase de reembolso para depositantes de la cooperativa COSAVI desde el 16 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) anunció este viernes la habilitación de una nueva fase de reembolso para los ahorrantes de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), permitiendo la devolución de depósitos de hasta USD 90,000 a partir del sábado 16 de mayo. La medida fue comunicada por la titular de la entidad, Evelyn Gracias, durante una conferencia de prensa en la que enfatizó la importancia de recurrir solo a fuentes oficiales para obtener información sobre el caso.

Desde mayo de 2024, la SSF mantiene un esquema de devolución escalonada, atendiendo primero a los ahorrantes con montos menores y expandiendo gradualmente los límites de reembolso conforme se recuperan los fondos de la citada cooperativa. “Estamos anunciando que a partir de mañana vamos a habilitar una capa más de devolución. En esta oportunidad, la capa que estamos habilitando corresponde a personas que tengan ahorros que sumen noventa mil dólares”, precisó Gracias.

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Los beneficiarios podrán acercarse a la agencia central de COSAVI, en la calle Gabriela Mistral, en el horario habitual de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 y los sábados de 8:00 a 12:00.

El esquema de devolución escalonada permite a los ahorrantes recuperar depósitos de hasta USD 90,000 en la sede central de COSAVI, según la superintendenta Evelyn Gracias (Cortesía: Canal 10)
El esquema de devolución escalonada permite a los ahorrantes recuperar depósitos de hasta USD 90,000 en la sede central de COSAVI, según la superintendenta Evelyn Gracias (Cortesía: Canal 10)

Superintendencia desmiente cierre de la agencia central

De igual forma, la institución desmintió los rumores sobre un desmantelamiento de la agencia. “Queremos que quede claro que no será desmantelada como se quiso hacer creer días atrás por fuentes que solo buscan generar confusión”, sostuvo Gracias. De igual forma, insistió en que cualquier información sobre el proceso debe consultarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la SSF.

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El mecanismo de devolución de fondos, según explicó Gracias, depende de la recuperación progresiva de los créditos que la cooperativa colocó antes de mayo de 2024. “A medida que se van recuperando los créditos que la cooperativa había colocado, en esa medida estamos devolviendo esos depósitos”, afirmó la funcionaria. Por este motivo, el reembolso se ejecuta por “capas”, atendiendo primero a los grupos de menor monto y ampliando la cobertura conforme se obtienen los recursos necesarios.

La situación de COSAVI ha generado inquietud entre sus asociados, quienes han manifestado preocupación por la disponibilidad y seguridad de sus ahorros. La Superintendencia reconoció estas inquietudes y reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley para proteger los intereses de los depositantes. “Conocemos las inquietudes de algunos de los ahorrantes, pero es importante que comprendan que estamos siguiendo los procesos de conformidad al marco legal”, recalcó.

Primer plano de una mano sobre una pila de papeles blancos con un clip en un escritorio de madera, junto a una pluma, carpetas y una libreta negra.
Evelyn Gracias, titular de la Superintendencia, subrayó la importancia de presentar documentación que respalde la calidad de depositante y el monto reclamado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso afecta a quienes tenían depósitos en la Cooperativa Santa Victoria antes de mayo de 2024. Los interesados en acceder al reembolso deberán presentar la documentación que acredite su calidad de depositantes y el monto a devolver, conforme los lineamientos ya establecidos por la SSF.

La agencia central de COSAVI es la única habilitada para estos trámites, y su funcionamiento persistirá mientras la entidad supervisora continúe con el proceso de devolución. La funcionaria enfatizó que “la fuente oficial de información es la Superintendencia del Sistema Financiero”, y reiteró que si existe algún cambio en el esquema de atención será comunicado oportunamente por medio de los canales institucionales.

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