El Instituto Tecnológico de Las Américas y Fortinet firman acuerdo para fortalecer la ciberseguridad en la República Dominicana

La alianza entre ITLA y Fortinet impulsa la formación y certificación en ciberseguridad en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El impulso a la ciberseguridad en la República Dominicana experimentó un avance relevante con la firma de una alianza estratégica entre el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la empresa internacional Fortinet.

El acuerdo, firmado en Santo Domingo, busca dinamizar la formación, la concientización y el desarrollo de competencias tecnológicas, con el objetivo de preparar profesionales altamente capacitados para afrontar los desafíos del entorno digital global.

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El convenio supone un hito para la educación tecnológica local y apunta a generar un impacto directo en la economía y la competitividad nacional, según informó el ITLA.

El alcance de la iniciativa se sustenta en la experiencia global de Fortinet, que opera en más de 180 países, y el papel referente del ITLA en el Caribe en la formación de talento digital.

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El acuerdo incluye el desarrollo de talleres, campañas de concientización y materiales educativos para promover buenas prácticas digitales y fortalecer la cultura de seguridad en la República Dominicana, detalló el ITLA a través de un comunicado.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó a ITLA que este convenio representa “uno de los acuerdos más importantes para nuestra institución y marca el inicio de grandes iniciativas y oportunidades para muchos dominicanos, gracias a la colaboración entre Fortinet y el ITLA”.

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Añadió que las acciones que emanan de esta alianza beneficiarán no solo a la comunidad estudiantil del Instituto, sino al país en su conjunto ante la creciente relevancia del sector.

Por el lado de la empresa, Hans Fermín, vicepresidente regional de ventas e ingeniería para el norte de Latinoamérica de Fortinet, subrayó en conversación con ITLA que el convenio “representa una oportunidad de transformación para miles de jóvenes y un aporte significativo a la competitividad del país”.

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Según Fermín, se aspira a “abrir puertas para que más profesionales dominicanos puedan ampliar sus oportunidades laborales hacia mercados internacionales mediante modalidades remotas, generando además un impacto positivo en la economía local”.

El acuerdo estratégico fomenta programas de concientización y talleres sobre buenas prácticas digitales para fortalecer la ciberseguridad nacional. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El acuerdo prioriza la formación técnica, la certificación y la inserción laboral

Entre los ejes de colaboración figura el apoyo al establecimiento y adopción de marcos y estándares tecnológicos en materia de seguridad digital.

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El convenio también contempla el fortalecimiento de un laboratorio tecnológico con soluciones avanzadas provistas por Fortinet y la integración de contenidos que permitan a los estudiantes acceder a certificaciones especializadas reconocidas internacionalmente.

La formación docente y el acompañamiento en competencias estudiantiles constituyen otro aspecto central de la alianza, informó el ITLA.

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Además de estos mecanismos académicos, se prevé la promoción de oportunidades de vinculación entre estudiantes, egresados y empresas multinacionales, con el objetivo de facilitar la inserción en el mercado laboral de los nuevos profesionales formados bajo estos estándares.

En respuesta directa a la pregunta sobre qué implica este acuerdo, quiénes intervienen y cuál será su impacto, se establece una colaboración entre el Instituto Tecnológico de Las Américas y la multinacional Fortinet para impulsar la educación y las capacidades en ciberseguridad en la República Dominicana.

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El acuerdo abarca programas de formación, acompañamiento en la adopción de estándares internacionales, desarrollo de laboratorios tecnológicos y conexión entre el ámbito educativo y el sector empresarial. El impacto esperado es mejorar la competitividad, la empleabilidad y la preparación del talento dominicano para el entorno digital internacional.

El convenio abarca campañas, estándares técnicos y eventos de intercambio

El documento firmado establece la realización de talleres, campañas y materiales educativos dirigidos a fortalecer la cultura de ciberseguridad nacional e impulsar el conocimiento de buenas prácticas en el entorno digital. Según detalló el ITLA, ambas instituciones proporcionarán también acompañamiento técnico para acelerar la adopción de nuevos marcos y estándares de ciberseguridad en organizaciones públicas y privadas.

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Fortinet aportará soluciones tecnológicas avanzadas y experiencia internacional en la consolidación de un laboratorio digital en ITLA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de entrenamientos y programas de capacitación está dirigida tanto a estudiantes como a profesionales y docentes, con el fin de potenciar habilidades técnicas y estratégicas adaptadas a las necesidades actuales del sector.

Además, ITLA y Fortinet colaborarán de manera continua en la organización de foros, seminarios y otros espacios de diálogo, como parte del compromiso por fortalecer el ecosistema digital de la República Dominicana.

En representación de Fortinet participó en la firma Claudio Núñez. Por parte del Instituto Tecnológico de Las Américas asistieron Pedro Pablo Castro, vicerrector Académico; Juan Matos, vicerrector de Extensión y Vinculación Social; Winkler Paula, decano de Ciencia y Tecnología; María Mercedes, directora de Planificación y Desarrollo; Francisco Genao, director del Centro de Excelencia de Software; Johan Preot, director de Tecnología; Moisés Gómez, encargado de Ciberseguridad, y Danessa Rodríguez, responsable legal, informó el ITLA.