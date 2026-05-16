Cayeron Gerardo Mérida y Enrique Díaz en EEUU: ¿Quiénes son los otros acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa?

Autoridades de Estados Unidos acusan a 10 personas de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, todos formaron parte de la administración de Rubén Rocha Moya, quien tiene solicitó licencia como gobernador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Sinaloa que encabezó Rubén Rocha Moya hasta el 2 de mayo, día en el que el Congreso del estado aprobó la licencia por más de 30 días solicitada por el mandatario, sigue bajo el escrutinio público tras las acusaciones de Estados Unidos, quien acusa a 10 personas de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Este viernes 15 de mayo se ha confirmado la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, mientras que, en medios nacionales se ha reportado que Enrique Díaz se habría entregado a las autoridades estadounidenses en Nueva York.

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La detención de los dos exfuncionarios de Rocha Moya ha comenzado a generar especulación sobre quién será el siguiente en ser detenido por Estados Unidos, ya que el caso se centra en la colusión de un gobierno estatal que se conspiró con la facción de Los Chapitos para brindarle protección y dejarla operar en Estado.

Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez Mendívil. (Foto: X/@InzunzaCazarez)

¿Quiénes son los 10 acusados por Estados Unidos?

La publicación titulada “El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas” de la Corte mencionada, detalla uno a uno los nombres de los acusados, su función dentro del gobierno de Sinaloa y edad:

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Funcionarios públicos en activo:

Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años

Funcionarios con licencia:

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Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años

Dámaso Castro Zaavedra : Vicefiscal estatal, 54 años Vicefiscal estatal, 54 años

Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años

Exservidores públicos:

Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años

Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años

Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años, el único al que se le agrega un cargo más de “secuestro con resultado de muerte”, además de los mencionados.

Cada uno de los funcionarios son acusados de los siguientes cargos:

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Conspiración para la importación de narcóticos;

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las sanciones podrían alcanzar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

EEUU solicitó “detención provisional”

(Infobae-Itzallana)

En las últimas semanas, el gobierno de Sinaloa se ha mantenido en constante movimiento, funcionarios han solicitado licencia para que la Fiscalía General de la República (FGR) realice las investigaciones y los cité -en su caso- a declarar, ante la salida de Rubén Rocha Moya, se nombro a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, quien ha mostrado respaldo al exmandatario.

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Cabe destacar que autoridades del gobierno de Donald Trump solicitaron la detención de los acusados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York; aunque el 29 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habría planteado que “recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, el 1 de mayo, la FGR aclaró que solo se trata de una solicitud de detención provisional por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.