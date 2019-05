"No me acuerdo de haber visto estas fotos, no sé de dónde las sacó", dijo sorprendido el famoso periodista sobre las imágenes que Bochi, su esposa, compartió con Teleshow. Con sus padres o con sus hermanas, en la escuela o en el parque, en Tandil, Lomas de Zamora o en Corrientes, jugando o estudiando, de chico o de adolescente, el álbum de este famoso conductor pasa por todos los momentos de su infancia.