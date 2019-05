—Cuando elegí trabajar de esto asumí que esa parte estaba en juego. Tengo muy claro cuándo fue. Volví de estudiar de Estados Unidos. A mí me gustaba la música, la fotografía, photoshopear, dibujar, el diseño… Tenía un quilombo en la cabeza, porque me gustaba todo. Y tenía ese mandato de "no podés hacer todo", y por dentro yo decía: "¿Por qué no?". Era esa lucha, y cuando volví de ese viaje mi vieja empezó: "Tenés que estudiar, qué vas a hacer ahora, no sé qué, no sé qué y no sé qué…". Entonces dije que iba a estudiar Diseño Industrial, y fui a la UBA, hice la cola, me anoté. Y cuando estaba a punto de entregar mis papeles me agarró una angustia muy muy grande. Me dije: "¿Qué hago acá si yo quiero ser actriz?". Ese día lo entendí. Tenía 19 o 18 años.