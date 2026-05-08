Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,26 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,07% respecto al precio de cierre anterior de 20,27 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,09%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,28%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual del 4,74% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,64%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Revisión del T-MEC entre México y Canadá se da con miras a abrir nuevos mercados y fortalecer la cooperación bilateral
Marcelo Ebrard destacó que ambos países se encuentran en una posición estratégica rumbo a las próximas negociaciones con Estados Unidos
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Sin servicio en la L5 del STC
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto
Parque Dora María reabre tras incendio en la Feria de Tabasco, hay indemnización a afectados
El gobernador Javier May aseguró que ayudar a quienes sufrieron daños derivados del siniestro es parte de su prioridad
Denuncian ante FGR a Rubén Rocha y a 55 presuntos “narcopolíticos” de Morena, también irán contra la oposición
La coalición pide ser reconocida como víctima para intervenir en la investigación
Así se vivió la experiencia BTS de Spotify en CDMX: desde zonas para fotos hasta regalos del evento
Como parte de la celebración por su regreso a tierras mexicanas se realizaron diversas actividades en la capital del país enfocadas en las ARMYs
MÁS NOTICIAS