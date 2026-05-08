México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de mayo

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,26 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,07% respecto al precio de cierre anterior de 20,27 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,09%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,28%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual del 4,74% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,64%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revisión del T-MEC entre México y Canadá se da con miras a abrir nuevos mercados y fortalecer la cooperación bilateral

Marcelo Ebrard destacó que ambos países se encuentran en una posición estratégica rumbo a las próximas negociaciones con Estados Unidos

Revisión del T-MEC entre México y Canadá se da con miras a abrir nuevos mercados y fortalecer la cooperación bilateral

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Sin servicio en la L5 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Sin servicio en la L5 del STC

Parque Dora María reabre tras incendio en la Feria de Tabasco, hay indemnización a afectados

El gobernador Javier May aseguró que ayudar a quienes sufrieron daños derivados del siniestro es parte de su prioridad

Parque Dora María reabre tras incendio en la Feria de Tabasco, hay indemnización a afectados

Denuncian ante FGR a Rubén Rocha y a 55 presuntos “narcopolíticos” de Morena, también irán contra la oposición

La coalición pide ser reconocida como víctima para intervenir en la investigación

Denuncian ante FGR a Rubén Rocha y a 55 presuntos “narcopolíticos” de Morena, también irán contra la oposición

Así se vivió la experiencia BTS de Spotify en CDMX: desde zonas para fotos hasta regalos del evento

Como parte de la celebración por su regreso a tierras mexicanas se realizaron diversas actividades en la capital del país enfocadas en las ARMYs

Así se vivió la experiencia BTS de Spotify en CDMX: desde zonas para fotos hasta regalos del evento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en parque del Infiernillo, en Mazatlán

Presuntos sicarios de Los Mayos atacan a elementos federales en Culiacán: hay dos muertos y un detenido

No habrá sentencia para El Mayo Zambada este mes: audiencia se realizará el 20 de julio

Trump tensa de nuevo la relación con México: “Los cárteles gobiernan”

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió la experiencia BTS de Spotify en CDMX: desde zonas para fotos hasta regalos del evento

Así se vivió la experiencia BTS de Spotify en CDMX: desde zonas para fotos hasta regalos del evento

Festival Arre 2026 presentará nueva generación del regional mexicano

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

DEPORTES

Chivas deja a sus máximos goleadores fuera del festejo del 120 aniversario del club

Chivas deja a sus máximos goleadores fuera del festejo del 120 aniversario del club

¿América Femenil jugará la Final en el Estadio Azteca? Esto se sabe tras goleada 7a 1 al Toluca 

Hija del “Piojo” Herrera revela detalles ocultos de la pelea contra Christian Martinoli y Luis García

Cruz Azul vs Atlas: cuándo a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Pachuca vs Toluca: cuándo a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026