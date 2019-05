View this post on Instagram

Hoy cumple años la ilusión de tu llegada. Llegaste un 15 de mayo, el mismo día que nació mi madre, un gesto noble o una casualidad pero en ese gesto uniste mis grandes amores. Las fotos se acaban, los recuerdos jamás. Toco toco fue de las primeras cosas que aprendiste a decir, querías decir caballos, obvio el sonido de sus pasos. Toco toco, tus palabras que resuenan en el tiempo y los caballos que nos miran en silencio, esa mirada que guarda un secreto. Nuestra guardia imperial que puede con todo, incluso con la muerte. Toco toco, sigo tus pasos, galopando por tus arcoíris, mientras vas cambiando mariposas por estrellas. Y yo aquí, soy quien soy, gracias a tu llegada y tu partida.