El riesgo país volvió a bajar a la zona de 500 puntos, pero las acciones cayeron en Wall Street con Mercado Libre a la cabeza

Mercado Libre encabezó las bajas de los títulos argentinos en Nueva York.

Los mercados de nueva York extendieron el festejo por positivos datos de empleo y los balances de empresas tecnológicas. Lejos de esa tendencia quedaron las acciones argentinas, postergadas por la lectura negativa de balances trimestrales, aunque sí se mantuvieron firmes los bonos soberanos, con un riesgo país que regresó a la zona de los 500 puntos básicos, su mejor desempeño en casi tres meses.

El índice tecnológico Nasdaq de Wall Street encabezó la suba, con un 1,7%, que lo posicionó en un máximo histórico por encima de los 26.000 puntos. El Nasdaq avanza un 13% en lo que va del año.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires exhibió al cierre una baja de 2,3% en pesos, en los 2.769.126 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- subieron un 0,3% en promedio. En este aspecto, el índice de riesgo país de JP Morgan cayó nueve unidades para la Argentina, en los 510 puntos básicos, piso desde el 17 de febrero.

Acciones locales en EEUU (Rava Bursátil, precios en dólares)

“Por primera vez desde 2018, Argentina recuperó una calificación B-. Fitch Ratings dio el primer paso y elevó la nota soberana, apoyada en la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y el avance de reformas estructurales. No es un dato menor: marca el inicio de una narrativa crediticia diferente, aunque el consenso de agencias todavía no acompañó y el promedio se mantiene en CCC+”, estimó GMA Capital.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en Wall Street destacó la baja de 12,7% para Mercado Libre tras presentar balance. También presentaron resultados trimestrales YPF (-1%) y Pampa Energía (-4%).

En los primeros tres meses del año, Mercado Libre registró el crecimiento de ingresos más acelerado de los últimos cuatro años: la compañía de comercio electrónico más grande de América Latina reportó ingresos netos por USD 8.845 millones, un salto del 49% interanual. A pesar de este avance, hubo preocupación por la fuerte compresión de márgenes: el operativo retrocedió del 12,9% al 6,9% y la utilidad neta se desplomó cerca del 50% en el período.

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Los precios del petróleo tuvieron un cierre mixto, en un contexto todavía muy incierto por el desarrollo de las hostilidades en Oriente Medio. El barril de Brent del Mar del Norte subió 0,3% a USD 100,40 en los contratos con entrega en julio. El crudo intermedio de Texas para junio restó 0,2%, a USD 94,65 el barril.

“Los mercados financieros finalizan la semana luego de una intensa volatilidad geopolítica y una resiliencia económica inesperada”, definió Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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“En el frente macroeconómico, los datos de empleo en Estados Unidos. mostraron una creación de 115.000 nóminas, superando las previsiones, aunque la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a mínimos históricos (47,8) debido a la inflación, que se sitúa en un 4,5% a un año según el dato preliminar”, puntualizó Torres.

“Este clima financiero convive con un escenario geopolítico volátil tras enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz. Pese a los ataques contra activos militares iraníes, ambas naciones intentan preservar un frágil alto el fuego y avanzar hacia un acuerdo de paz. El petróleo refleja esta incertidumbre”, expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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El BCRA compró USD 110 millones en el mercado

Con negocios que recuperaron el nivel en el segmento de contado -dada la estacionalidad del comercio exterior en mayo- se operaron USD 573,6 millones, casi USD 180 millones o 45% más que el jueves. El dólar mayorista ganó dos pesos o 0,1%, a 1.398 pesos.

“Si bien por momentos la cotización recuperaba terreno y escalaba algunos puntos, la oferta se mantuvo presente de manera constante, conteniendo las subas y generando también retrocesos acotados”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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En la primera semana operativa de mayo -dado el feriado del viernes 1- el tipo de cambio oficial avanzó siete pesos o 0,5%, con una demanda privada más activa y la continuidad de las compras del Banco Central en la plaza.

La banda superior del esquema cambiario oficial se situó en los $1.717,98, para dejar al dólar a 319,98 pesos o 22,9% de ese holgado límite.

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El dólar al público revirtió la baja de cinco pesos de la mañana y terminó ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación, sin variantes respecto del jueves. En la semana el dólar minorista subió diez pesos o 0,7 por ciento.

El BCRA indicó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.418,34 para la venta y $1.367,10 para la compra.

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El dólar blue quedó estabilizado en el día a $1.400, también el mismo precio del cierre de abril. Para la compra las entidades tomaron al billete a $1.380, solo diez pesos por encima de los $1.370 que pagan los bancos a sus clientes..

El Banco Central compró USD 110 millones en el mercado, el 19,2% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 105 millones, a USD 46.056 millones, el stock más alto desde el 27 de abril.

“El flujo de compras se aceleró en abril y mayo, pero el impacto sobre reservas netas fue nulo por la incorporación de vencimientos futuros en el cálculo y la persistencia de compromisos exigibles”, explicó un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea. “Si crece la demanda de pesos, el Banco Central podría comprar dólares sin generar presiones inflacionarias adicionales, fortaleciendo reservas y mejorando las condiciones para una reducción del riesgo país y de las tasas de interés”, añadió.