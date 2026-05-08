Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 8 de mayo: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Guardar
Google icon
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)

Súper Astro Sol compartió los resultados ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este viernes 8 de mayo de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Números ganadores del último sorteo de Super Astro

Fecha:viernes 8 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Número ganador: 6055.

Signo ganador: Tauro.

PUBLICIDAD

A qué hora se juega Súper Astro

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Súper Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golpe a la logística del Clan del Golfo: así fue el megaoperativo nacional en el que cayeron diez extraditables

Una operación interinstitucional permitió ubicar y detener a los principales operadores logísticos del GAO que enviaba cocaína desde el Caribe colombiano hacia Estados Unidos

Golpe a la logística del Clan del Golfo: así fue el megaoperativo nacional en el que cayeron diez extraditables

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

La agremiación de futbolistas profesionales aseguró que las autoridades competentes ya están al tanto de lo ocurrido, previo al inicio del certamen copero

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

Así están las cuentas de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: solo uno estaría cerca de los octavos

Luego de la eliminación del Junior, los que quedan vivos en el certamen son Medellín, Santa Fe y Deportes Tolima, a falta de dos jornadas

Así están las cuentas de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: solo uno estaría cerca de los octavos

Informe pericial contradice la versión de Ricardo Roa sobre compra de lujoso apartamento en Bogotá

El análisis contable revisado en el proceso no encontró registros de pagos directos del presidente de Ecopetrol ni de su entorno hacia la empresa vendedora, y reporta consignaciones asociadas a la operación cuyo origen y trazabilidad continúan siendo objeto de verificación dentro de la investigación

Informe pericial contradice la versión de Ricardo Roa sobre compra de lujoso apartamento en Bogotá

Sandra Ortiz pidió nuevamente su libertad por vencimiento de términos por caso Ungrd: “Quiero que el país conozca todo lo que ha pasado”

La ex consejera presidencial aseguró ante un juez de Bogotá que lleva más de 470 días privada de la libertad sin que haya iniciado el juicio en su contra

Sandra Ortiz pidió nuevamente su libertad por vencimiento de términos por caso Ungrd: “Quiero que el país conozca todo lo que ha pasado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Lenny Tavares y Justin Quiles revelaron cómo fue que Karol G los volvió millonarios “Después de eso me quedé a vivir en Miami”

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

⁠Reykon reveló cómo Karol G llegó a ser su corista cuando estaban empezando en Medellín: “Enriqueció el show”

Alexa Torrex encontró su apartamento destruido tras la separación con Jhorman Toloza: la ‘influencer’ ya inició acciones legales

Deportes

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

Así están las cuentas de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: solo uno estaría cerca de los octavos

Video: James Rodríguez y su serie documental de Netflix tienen nuevo tráiler

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el partido clave de la Tricolor por el cupo al Mundial Sub-17 Femenino

Carlos Antonio Vélez criticó al director deportivo del Minnesota United por sus comentarios sobre James Rodríguez: “Si es tan bueno, ¿por qué no juega?”