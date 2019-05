Después de unos días agitados para Andy Kusnetzoff, no solo por su trabajo en radio y televisión sino también por haber quedado en el centro de la polémica por las críticas de sus ex compañeros de CQC, el conductor se tomó unos días de descanso. Y no lo hizo solo: lo acompañan su pareja, Flor Kourny, y su hija, Helena. El destino elegido fue Bariloche.