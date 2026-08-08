La felicidad de Daniela Celis por su nuevo desafío: “Voy a estar en el show de mis sueños”

La ex Gran Hermano expresó su felicidad por unirse a la obra (Instagram)

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Daniela Celis se prepara para cumplir un sueño, otro más desde aquel ingreso a Gran Hermano en 2022 que cambió su vida para siempre. La influencer anunció su incorporación al elenco de Sex, la obra dirigida por José María Muscari y con un gran elenco que encabeza Flor de la V y confirmó que su debut en el escenario será este sábado. La panelista de Telefe Streams lo comunicó a través de sus redes sociales con un video grabado antes y después de la función en el que expresó toda su felicidad.

“Vine a ver sola el show de mis sueños”, contó en la previa de la función, manifestando su ansiedad por lo que tenía en el horizonte. A la salida, registró sus sensaciones de cara a la noche que esperó durante mucho tiempo. “Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando”, afirmó Pestañela en el clip.

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La convocatoria no la tomó por sorpresa: la influencer había asistido al espectáculo en múltiples ocasiones antes de recibir la propuesta para sumarse al elenco. Estará en escena todos los sábados del mes de agosto y lanzó una convocatoria a sus millones de seguidores: “Me encantaría que me vayan a ver, que me acompañen”.

En el video, Celis recomendó la obra sin reservas y la describió como una atracción válida para distintos tipos de público. “Es un planazo para ir en pareja, para ir con amigas, para ir en familia, con hermanas. Si vas de pareja, salís superhot. Realmente se vive una gran experiencia y este sábado me toca a mí”, concluyó.

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Daniela Celis se incorpora a la producción de José María Muscari

Sex, el espectáculo que José María Muscari lleva siete años en escena, es una propuesta que desafía cualquier etiqueta. Tiene texto, humor, música, baile y desnudos, pero no encaja en ningún género convencional. Así lo definió el director en diálogo con Teleshow durante la temporada de verano en Mar del Plata: “Creo que pasa algo muy atractivo en relación a “Sex”, que es que a partir del humor le podemos poner luminosidad, algo que durante mucho tiempo nos dijeron que era oscuro. No hay un tabú alrededor del sexo en nuestra propuesta. El sexo no está mirado desde un lugar prohibido u oscuro".

Su paso reciente por Gran Hermano Generación Dorada

La aparición de Daniela Celis en Sex llega pocas semanas después de su breve regreso a Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). El pasado 22 de julio, Pestañela fue una de las ocho exparticipantes que reingresaron a la casa con poder de nominación en la recta final del programa. Dos días después, tomó la decisión de retirarse voluntariamente.

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La despedida de Daniela Celis de Gran Hermano, destacando el cariño por sus hijas (Telefe)

Al momento de su partida, la influencer se despidió con una reflexión sobre lo que ese espacio representó en su vida. “Acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños. Y yo siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en el momento lo veía imposible”, dijo entre lágrimas. Fue precisamente dentro de esa casa donde conoció a Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024.

El motivo de su salida anticipada fue la distancia con sus hijas. “Me voy por el amor de mi vida, es que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí, la verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas”, confesó antes de abandonar la casa. Esa misma noche publicó una selfie en sus redes con el texto “Qué déjà vu”, su primer mensaje desde el reingreso.

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