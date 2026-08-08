El Ministerio de Gobernación de Guatemala presenta un libro para reforzar la investigación contra maras y pandillas

Varios ejemplares del libro 'Maras y pandillas en Guatemala' se exhiben en una mesa adornada con un arreglo floral de tonos azules, blancos y amarillos. (Ministerio de Gobernación)

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El Ministerio de Gobernación, la PNC y la Subdirección General de Investigación Criminal presentaron en Guatemala el libro “Maras” y Pandillas en Guatemala, una mirada desde adentro y afuera”, una obra concebida como herramienta técnica para investigar, analizar y perseguir a estas estructuras, en un momento en que las autoridades sostienen que las nuevas dinámicas criminales exigen capacidades reforzadas para anticipar sus movimientos y limitar su control sobre la sociedad.

El contenido del volumen se enfoca en uno de los fenómenos delictivos más complejos que ha enfrentado el país en las últimas décadas. Según la información oficial, examina el origen de las maras y pandillas, su estructura organizacional, sus actividades, las estrategias de reclutamiento, las fuentes de financiamiento ilícito, los roles internos, la evolución criminal, las proyecciones de liderazgo por clicas y las zonas limítrofes en las que estos grupos buscan ejercer dominio.

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La presentación se realizó el jueves 6 de agosto en el auditorio Papa Francisco de la Universidad Rafael Landívar. El acto fue presidido por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, junto al vicerrector de Identidad Universitaria de la URL José Rubio, S. J., y el director general de la Policía Nacional Civil David Estuardo Custodio Boteo.

Un grupo de funcionarios y miembros de la policía presenta el libro 'Maras y pandillas en Guatemala' durante un evento en un auditorio. (Ministerio de Gobernación)

La obra fue elaborada por investigadores de la Dipanda

La publicación fue producida por un equipo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, Dipanda, con apoyo de especialistas policiales que recopilaron información, intercambiaron experiencias y sistematizaron hallazgos sobre estas estructuras.

El dato central del libro es directo: ofrece insumos para comprender cómo operan las pandillas en Guatemala y para fortalecer la prevención, la investigación criminal, la persecución penal y las operaciones policiales. De acuerdo con Gobernación, el material responde a las nuevas dinámicas del fenómeno y busca cerrar los espacios desde donde estos grupos intentan ejercer control social.

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Durante la actividad, Custodio Boteo oficializó la entrega del primer ejemplar y reconocimientos a autores y coautores. La institución sostuvo que la obra también servirá para la formación de investigadores criminales, analistas, operadores de justicia y futuros responsables de políticas públicas en seguridad.

Villeda definió el propósito del libro con una formulación orientada a la operación policial: “Este libro fue escrito para orientar decisiones, para fortalecer investigaciones, para mejorar operaciones y cerrar los espacios desde los cuales las estructuras criminales intentan ejercer control sobre la sociedad. Guatemala necesita una policía que conozca al criminal, que comprenda sus movimientos y se adelante a sus decisiones”.

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El director de la PNC vinculó la publicación con la producción de conocimiento dentro de la institución. “Las instituciones fortalecen su capacidad cuando documentan sus experiencias y convierten el aprendizaje en doctrina. Cada capítulo contribuye a consolidar una base de conocimiento que servirá para la formación de investigadores criminales, analistas, operadores de justicia, y futuros responsables de conducir las políticas públicas en seguridad”, afirmó.

El libro aborda a las dos grandes estructuras y sus formas de operación

La información incorporada al texto parte de un escenario dominado principalmente por dos grandes maras o pandillas callejeras en Guatemala: el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha o MS-13. El primero es descrito como la estructura más numerosa del país, con decenas de clicas en zonas urbanas y rurales, mientras que la segunda aparece como otra gran organización criminal transnacional y rival histórica del Barrio 18.

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Entre las características de su operación figuran el control territorial mediante clicas que dominan colonias y rutas comerciales, la extorsión a negocios y transportistas, el sicariato y el narcomenudeo. También se señala la influencia carcelaria en su funcionamiento, con operaciones y llamadas de extorsión coordinadas desde centros penales.

La portada del libro concentró parte de la atención porque incluye una fotografía de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, identificado como líder del Barrio 18, junto a Jorge Jair de León Hernández, alias “el Diabólico”, señalado como cabecilla de la Mara Salvatrucha.

En seguimiento a investigación contra de la organización criminal “White Fence” la Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes, Guatemala.(Ministerio Público de Guatemala)

El material se presenta además en un contexto en el que las autoridades registran el surgimiento de la organización criminal White Fence, mencionada por el Ministerio Público en una publicación sobre un operativo dentro del sistema penitenciario.

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En seguimiento a una investigación contra esa estructura, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó un allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, Guatemala. En esa diligencia fueron aprehendidos en flagrancia Gerson C., alias “Little White Fence”, Marlon L., alias “Bebo”, y José B., alias “El Mouse”.

Según el Ministerio Público, a los tres se les atribuyeron los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad; y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por DIGECAM. En la bartolina de Gerson C. se incautaron 18 recipientes con cocaína, una pesa digital, 25 aparatos telefónicos y documentos diversos.

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A Marlon L. le decomisaron nueve aparatos telefónicos, una tarjeta SIM y documentos varios. A José B. le localizaron nueve aparatos telefónicos, tres tarjetas SIM, tres pistolas con sus respectivos cargadores, 51 cartuchos de calibre ignorado y otros documentos.