Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presenta un libro para reforzar la investigación contra maras y pandillas

La publicación fue dada a conocer el 6 de agosto en la Universidad Rafael Landívar y, según las autoridades, está diseñada para anticipar movimientos de estas estructuras y reducir su control social

Varios libros titulados 'Maras y pandillas en Guatemala' sobre una mesa oscura. Detrás hay un gran arreglo floral con flores azules, blancas y amarillas
Varios ejemplares del libro 'Maras y pandillas en Guatemala' se exhiben en una mesa adornada con un arreglo floral de tonos azules, blancos y amarillos. (Ministerio de Gobernación)
Guardar

El Ministerio de Gobernación, la PNC y la Subdirección General de Investigación Criminal presentaron en Guatemala el libro “Maras” y Pandillas en Guatemala, una mirada desde adentro y afuera”, una obra concebida como herramienta técnica para investigar, analizar y perseguir a estas estructuras, en un momento en que las autoridades sostienen que las nuevas dinámicas criminales exigen capacidades reforzadas para anticipar sus movimientos y limitar su control sobre la sociedad.

El contenido del volumen se enfoca en uno de los fenómenos delictivos más complejos que ha enfrentado el país en las últimas décadas. Según la información oficial, examina el origen de las maras y pandillas, su estructura organizacional, sus actividades, las estrategias de reclutamiento, las fuentes de financiamiento ilícito, los roles internos, la evolución criminal, las proyecciones de liderazgo por clicas y las zonas limítrofes en las que estos grupos buscan ejercer dominio.

PUBLICIDAD

La presentación se realizó el jueves 6 de agosto en el auditorio Papa Francisco de la Universidad Rafael Landívar. El acto fue presidido por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, junto al vicerrector de Identidad Universitaria de la URL José Rubio, S. J., y el director general de la Policía Nacional Civil David Estuardo Custodio Boteo.

Cinco hombres, tres con uniforme policial y dos con traje, sostienen libros en un auditorio con más personas y sillas al fondo
Un grupo de funcionarios y miembros de la policía presenta el libro 'Maras y pandillas en Guatemala' durante un evento en un auditorio. (Ministerio de Gobernación)

La obra fue elaborada por investigadores de la Dipanda

La publicación fue producida por un equipo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, Dipanda, con apoyo de especialistas policiales que recopilaron información, intercambiaron experiencias y sistematizaron hallazgos sobre estas estructuras.

El dato central del libro es directo: ofrece insumos para comprender cómo operan las pandillas en Guatemala y para fortalecer la prevención, la investigación criminal, la persecución penal y las operaciones policiales. De acuerdo con Gobernación, el material responde a las nuevas dinámicas del fenómeno y busca cerrar los espacios desde donde estos grupos intentan ejercer control social.

PUBLICIDAD

Durante la actividad, Custodio Boteo oficializó la entrega del primer ejemplar y reconocimientos a autores y coautores. La institución sostuvo que la obra también servirá para la formación de investigadores criminales, analistas, operadores de justicia y futuros responsables de políticas públicas en seguridad.

Villeda definió el propósito del libro con una formulación orientada a la operación policial: “Este libro fue escrito para orientar decisiones, para fortalecer investigaciones, para mejorar operaciones y cerrar los espacios desde los cuales las estructuras criminales intentan ejercer control sobre la sociedad. Guatemala necesita una policía que conozca al criminal, que comprenda sus movimientos y se adelante a sus decisiones”.

El director de la PNC vinculó la publicación con la producción de conocimiento dentro de la institución. “Las instituciones fortalecen su capacidad cuando documentan sus experiencias y convierten el aprendizaje en doctrina. Cada capítulo contribuye a consolidar una base de conocimiento que servirá para la formación de investigadores criminales, analistas, operadores de justicia, y futuros responsables de conducir las políticas públicas en seguridad”, afirmó.

El libro aborda a las dos grandes estructuras y sus formas de operación

La información incorporada al texto parte de un escenario dominado principalmente por dos grandes maras o pandillas callejeras en Guatemala: el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha o MS-13. El primero es descrito como la estructura más numerosa del país, con decenas de clicas en zonas urbanas y rurales, mientras que la segunda aparece como otra gran organización criminal transnacional y rival histórica del Barrio 18.

Entre las características de su operación figuran el control territorial mediante clicas que dominan colonias y rutas comerciales, la extorsión a negocios y transportistas, el sicariato y el narcomenudeo. También se señala la influencia carcelaria en su funcionamiento, con operaciones y llamadas de extorsión coordinadas desde centros penales.

La portada del libro concentró parte de la atención porque incluye una fotografía de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, identificado como líder del Barrio 18, junto a Jorge Jair de León Hernández, alias “el Diabólico”, señalado como cabecilla de la Mara Salvatrucha.

Tres hombres con torso y espalda tatuados posan de pie frente a un vehículo policial azul con luces encendidas en un entorno nocturno
En seguimiento a investigación contra de la organización criminal “White Fence” la Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes, Guatemala.(Ministerio Público de Guatemala)

El material se presenta además en un contexto en el que las autoridades registran el surgimiento de la organización criminal White Fence, mencionada por el Ministerio Público en una publicación sobre un operativo dentro del sistema penitenciario.

En seguimiento a una investigación contra esa estructura, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó un allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, Guatemala. En esa diligencia fueron aprehendidos en flagrancia Gerson C., alias “Little White Fence”, Marlon L., alias “Bebo”, y José B., alias “El Mouse”.

Según el Ministerio Público, a los tres se les atribuyeron los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad; y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por DIGECAM. En la bartolina de Gerson C. se incautaron 18 recipientes con cocaína, una pesa digital, 25 aparatos telefónicos y documentos diversos.

A Marlon L. le decomisaron nueve aparatos telefónicos, una tarjeta SIM y documentos varios. A José B. le localizaron nueve aparatos telefónicos, tres tarjetas SIM, tres pistolas con sus respectivos cargadores, 51 cartuchos de calibre ignorado y otros documentos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de GobernaciónPNCdeGuatemalaDIPANDA Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Al cerrar una edición centenaria que convocó a unos 6.200 competidores de 37 países, el Gobierno resaltó la infraestructura y el aprendizaje logístico como base para atraer futuras citas regionales y globales

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Hasta julio, el país ya rebasó las visitas del mismo lapso de 2025, mientras las autoridades atribuyen ese avance a las medidas oficiales y al refuerzo en sitios recreativos

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La primera competencia oficial de esta modalidad reunió a selecciones de toda la zona en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026, con una respuesta presencial que confirmó su alcance más allá de las pantallas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

TECNO

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Adolescentes en Australia siguen en redes sociales a pesar de estar prohibido: 8 de cada 10 están activos

Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

MUNDO

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen