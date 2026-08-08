España
Agregar Infobae enGoogle

La neurología revela que lo que hagas entre los 45 y los 65 años podría retrasar la demencia y mejorar la calidad de vida

Controlar la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo durante la mediana edad se asocia con hasta 12 años más de vida sin demencia

Hombre mayor de cabello blanco y suéter gris hablando por un teléfono fijo beige, sentado a una mesa con objetos decorativos, en un interior con cortinas y cuadros en la pared.
Un anciano habla por teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La salud vascular durante la mediana edad podría marcar una diferencia de más de una década en el tiempo que una persona vive sin demencia. Un nuevo estudio señala a la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo como tres factores clave sobre los que actuar. Mantenerlos bajo control entre los 45 y los 65 años podría ayudar a preservar durante más tiempo la salud cerebral y mejorar la calidad de vida en la vejez.

La investigación, titulada “Riesgo vascular en la mediana edad y años de supervivencia sin demencia: estudio neurocognitivo”, publicada en Neurology Open Access, analiza datos de 12.409 personas. Los participantes fueron seguidos durante una media de 26,3 años, lo que permitió a los investigadores observar la evolución de su salud vascular y cognitiva durante varias décadas.

PUBLICIDAD

El objetivo fue determinar cómo la acumulación de determinados factores de riesgo podía influir no solo en la aparición de la demencia, sino también en el número de años que una persona podía permanecer libre de demencia entre los 55 y los 95 años. Para ello, los investigadores se centraron en tres factores de riesgo vascular modificables: diabetes, hipertensión y tabaquismo.

Entre los participantes que no presentaban ninguno de estos tres factores de riesgo, la media libre de demencia entre los 55 y los 95 años alcanzó los 30,1 años. En el extremo opuesto, quienes acumulaban diabetes, hipertensión y tabaquismo vivían una media de 17,5 años sin demencia. La diferencia de casi 13 años pone de manifiesto la importancia de cuidar la salud vascular desde la mediana edad.

PUBLICIDAD

Mujer anciana de cabello blanco y suéter gris de pie frente a una ventana con cortinas de encaje. Sus manos apoyadas en el alféizar de madera. Exterior con jardín y árboles.
Una anciana observa el jardín desde la ventana de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una década de vida que podría empezar a ganarse a los 50

El estudio muestra además que el impacto de estos factores va más allá del riesgo de desarrollar demencia. Las personas con una mayor carga de riesgo vascular también presentaron una probabilidad considerablemente mayor de morir antes de que apareciera la enfermedad. En comparación con quienes no tenían ninguno de los tres factores analizados, los participantes que acumulaban diabetes, hipertensión y tabaquismo presentaron un riesgo 2,69 veces mayor de desarrollar demencia y un riesgo 5,61 veces mayor de morir sin haber desarrollado demencia.

Los resultados ponen de relieve la importancia de cuidar la salud vascular desde la mediana edad, mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas de deterioro cognitivo. La hipertensión, la diabetes y el tabaquismo pueden dañar los vasos sanguíneos y, con el tiempo, comprometer también la salud del cerebro, por lo que mantener estos factores bajo control podría ayudar a preservar las capacidades cognitivas durante más años.

Los investigadores subrayan que estos resultados no permiten afirmar que controlar estos factores prevenga directamente la demencia, ya que se trata de un estudio observacional. Aun así, los datos refuerzan la relación entre una buena salud vascular durante la mediana edad y un mayor número de años de vida sin demencia, lo que apunta a la prevención cardiovascular como una pieza clave para proteger también la salud cerebral.

Hombre de mediana edad sentado en un sofá junto a dos personas mayores, un hombre y una mujer, en el salón de una casa. El hijo toma la mano de la madre.
Un hijo visita a sus padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención cardiovascular también protege al cerebro

Los resultados refuerzan una idea cada vez más presente en la investigación sobre demencia: lo que se hace durante la mediana edad puede influir en la salud décadas después. Mantener una presión arterial saludable, prevenir o controlar la diabetes y evitar el tabaco no solo ayuda a reducir el riesgo cardiovascular, sino que también podría favorecer un envejecimiento cognitivo más saludable.

La importancia de actuar pronto radica en que estos factores pueden afectar progresivamente a los vasos sanguíneos y dificultar el adecuado aporte de sangre al cerebro. La hipertensión y la diabetes, por ejemplo, pueden contribuir al daño vascular, mientras que el tabaquismo favorece procesos que deterioran la salud cardiovascular. Con el paso de los años, este daño acumulado puede aumentar la vulnerabilidad del cerebro.

Por eso, los autores plantean la prevención vascular en la mediana edad como una estrategia complementaria para preservar la salud cognitiva. No se trata de garantizar que una persona no desarrolle demencia, sino de modificar factores de riesgo que sí están al alcance de la prevención y que, según los resultados del estudio, pueden marcar una diferencia importante en los años de vida que se pasan sin demencia.

Temas Relacionados

DemenciaAlzheimerEnfermedades CardiovascularesDiabetesTabaquismoEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un fallo en un espectáculo de fuegos artificiales en Castell de l’Olla de Altea (Alicante) deja 27 heridos

De los afectados, 14 fueron trasladados al Hospital IMED y 11 fueron derivados posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante, según informó ‘Ahora Marina Baixa’

Un fallo en un espectáculo de fuegos artificiales en Castell de l’Olla de Altea (Alicante) deja 27 heridos

Los consejos de un experto para ver el eclipse: “Es muy peligroso usar trucos caseros”

Mario Tafalla, el astrónomo e investigador del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) ha participado en el podcast de la OCU para explicar las pautas esenciales de seguridad ante el evento astronómico del próximo 12 de agosto

Los consejos de un experto para ver el eclipse: “Es muy peligroso usar trucos caseros”

César, vive con su hermano en un pueblo abandonado: “Aquí se trabaja por internet o de ganadería, si no imposible”

Estos familiares asturianos que viven en Villarejo, Asturias, son algunos de los últimos vecinos que resisten entre casas abandonadas, recuerdos de autosuficiencia y desafíos actuales como el aislamiento y la amenaza de la fauna

César, vive con su hermano en un pueblo abandonado: “Aquí se trabaja por internet o de ganadería, si no imposible”

Eclipse solar 2026: el pequeño pueblo de Aragón que se ha convertido en destino de astrónomos de toda Europa

Cuenta con salinas medievales, ermitas centenarias y actividades astronómicas que se celebrarán el 12 de agosto

Eclipse solar 2026: el pequeño pueblo de Aragón que se ha convertido en destino de astrónomos de toda Europa

La otra cara oscura del eclipse o por qué daña los ojos verlo sin gafas homologadas: “Produce quemaduras graves e irreversibles”

España tiene una cita con el cielo el próximo 12 de agosto, pero los oftalmólogos advierten del peligro de observarlo sin la protección adecuada

La otra cara oscura del eclipse o por qué daña los ojos verlo sin gafas homologadas: “Produce quemaduras graves e irreversibles”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

Un incendio en un restaurante de la Gran Vía (Madrid) moviliza a los servicios de emergencia y obliga a cortar el tráfico

ECONOMÍA

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas