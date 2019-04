Las internas entre los ex integrantes del mítico ciclo CQC Caiga Quien Caiga, volvieron a salir a la luz a raíz del reencuentro que tuvieron al aire la semana pasada en TN su conductor Mario Pergolini, y uno de los cronistas que salió de la factoría del programa, Daniel Malnatti. "¿Por qué de todos los que hicimos aire en CQC los únicos millonarios son vos y Andy?", preguntó, picante, Malnatti, para que su ex jefe se preguntara públicamente: "¿Andy también es millonario?". El hoy periodista del canal de noticias justificó que Pergolini lo sea, pero dijo que no podía explicarse que Kusnetzoff también. Chicanas y tiros por elevación a distancia, por peleas nunca reconciliadas y viejos rencores del pasado que no terminan de cerrar.