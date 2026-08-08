Honduras elogia el éxito de Santo Domingo 2026 y activa alianza con Abinader para replicar el modelo en 2029

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la reunión bilateral en Cali, acompañados por miembros de ambas delegaciones (Cortesía: @enmanuelrm).

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, en el contexto de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Durante la reunión, Asfura trasladó una felicitación oficial por el éxito de la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, destacando el nivel alcanzado en la cita deportiva regional y la impresión positiva de la delegación hondureña en el evento.

Según confirmaron fuentes diplomáticas presentes en la reunión, Nasry Asfura elogió la gestión de República Dominicana ante el propio Luis Abinader, señalando que recibió informes directos de los dirigentes deportivos hondureños sobre la calidad de las instalaciones, la villa deportiva y la atención a las delegaciones. “Los dirigentes hondureños que participaron en los Juegos nos comunicaron que quedaron gratamente impresionados con la organización y la hospitalidad”, transmitió Asfura al presidente dominicano.

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De igual manera, el mandatario hondureño subrayó la magnitud del evento al reunir a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas de toda la región, considerando el evento como un ejemplo organizativo para el continente.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se saludan durante su encuentro en Cali (Cortesía: @enmanuelrm).

Solicitud de colaboración para la siguiente edición

Durante el encuentro, el presidente de Honduras solicitó formalmente el apoyo del país caribeño en materia de organización deportiva, ante la próxima responsabilidad de su país como anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2029. Asfura pidió compartir experiencias, asesoría y asistencia técnica para garantizar el éxito de la cita prevista en territorio hondureño.

En respuesta, el mandatario dominicano se comprometió a brindar respaldo institucional y puso en contacto a su par hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de cooperación directa entre las autoridades deportivas de ambos países. “La experiencia adquirida estará a disposición de Honduras para acompañar cada etapa del proceso”, confirmó Abinader a los presentes.

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La reunión se desarrolló en un hotel de la ciudad de Cali, el día de ayer, 7 de agosto, donde ambos mandatarios asistieron a la asunción de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. El escenario multilateral sirvió para reforzar los lazos regionales y establecer canales de diálogo sobre temas deportivos, económicos y culturales.

Ambos mandatarios abordaron temas de cooperación e integración regional. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Además de los presidentes, participaron los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como la embajadora hondureña en Colombia, Jaqueline Foglia Sandoval, y el embajador dominicano, Félix Aracena.

Asimismo, la delegación hondureña aprovechó la cita para fortalecer su agenda bilateral con República Dominicana y explorar nuevas áreas de cooperación, especialmente en el ámbito deportivo.

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Invitación y agenda bilateral

Como parte de la reunión, Luis Abinader extendió una invitación oficial a Nasry Asfura para visitar la República Dominicana con el objetivo de profundizar en temas comerciales, empresariales y culturales. Ambas partes acordaron coordinar la fecha de la visita en los próximos meses, con la expectativa de avanzar en proyectos conjuntos.

La presencia del presidente de Honduras en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella marcó uno de los primeros contactos diplomáticos multilaterales de la nueva administración colombiana. El evento congregó a diversas delegaciones de la región, consolidando a Colombia como un escenario clave para el diálogo político y la

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La designación de Honduras como próximo anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe plantea un desafío organizativo de gran magnitud. Por lo que, el intercambio de experiencias con República Dominicana busca asegurar la transferencia de conocimientos y fortalecer la capacidad logística hondureña para el desarrollo de un evento que reunirá a miles de atletas y delegaciones de toda la región.