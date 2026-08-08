Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras elogia el éxito de Santo Domingo 2026 y activa alianza con Abinader para replicar el modelo en 2029

El mandatario hondureño, presente en la toma de mando de Abelardo de la Espriella en Colombia, agradeció a su par dominicano el éxito organizativo y planteó una agenda de colaboración para la próxima cita deportiva

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la reunión bilateral en Cali, acompañados por miembros de ambas delegaciones (Cortesía: @enmanuelrm).
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la reunión bilateral en Cali, acompañados por miembros de ambas delegaciones (Cortesía: @enmanuelrm).
Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, en el contexto de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Durante la reunión, Asfura trasladó una felicitación oficial por el éxito de la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, destacando el nivel alcanzado en la cita deportiva regional y la impresión positiva de la delegación hondureña en el evento.

Según confirmaron fuentes diplomáticas presentes en la reunión, Nasry Asfura elogió la gestión de República Dominicana ante el propio Luis Abinader, señalando que recibió informes directos de los dirigentes deportivos hondureños sobre la calidad de las instalaciones, la villa deportiva y la atención a las delegaciones. “Los dirigentes hondureños que participaron en los Juegos nos comunicaron que quedaron gratamente impresionados con la organización y la hospitalidad”, transmitió Asfura al presidente dominicano.

PUBLICIDAD

De igual manera, el mandatario hondureño subrayó la magnitud del evento al reunir a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas de toda la región, considerando el evento como un ejemplo organizativo para el continente.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se saludan durante su encuentro en Cali (Cortesía: @enmanuelrm).
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se saludan durante su encuentro en Cali (Cortesía: @enmanuelrm).

Solicitud de colaboración para la siguiente edición

Durante el encuentro, el presidente de Honduras solicitó formalmente el apoyo del país caribeño en materia de organización deportiva, ante la próxima responsabilidad de su país como anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2029. Asfura pidió compartir experiencias, asesoría y asistencia técnica para garantizar el éxito de la cita prevista en territorio hondureño.

En respuesta, el mandatario dominicano se comprometió a brindar respaldo institucional y puso en contacto a su par hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de cooperación directa entre las autoridades deportivas de ambos países. “La experiencia adquirida estará a disposición de Honduras para acompañar cada etapa del proceso”, confirmó Abinader a los presentes.

PUBLICIDAD

La reunión se desarrolló en un hotel de la ciudad de Cali, el día de ayer, 7 de agosto, donde ambos mandatarios asistieron a la asunción de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. El escenario multilateral sirvió para reforzar los lazos regionales y establecer canales de diálogo sobre temas deportivos, económicos y culturales.

Ambos mandatarios abordaron temas de cooperación e integración regional. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Ambos mandatarios abordaron temas de cooperación e integración regional. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Además de los presidentes, participaron los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como la embajadora hondureña en Colombia, Jaqueline Foglia Sandoval, y el embajador dominicano, Félix Aracena.

Asimismo, la delegación hondureña aprovechó la cita para fortalecer su agenda bilateral con República Dominicana y explorar nuevas áreas de cooperación, especialmente en el ámbito deportivo.

Invitación y agenda bilateral

Como parte de la reunión, Luis Abinader extendió una invitación oficial a Nasry Asfura para visitar la República Dominicana con el objetivo de profundizar en temas comerciales, empresariales y culturales. Ambas partes acordaron coordinar la fecha de la visita en los próximos meses, con la expectativa de avanzar en proyectos conjuntos.

La presencia del presidente de Honduras en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella marcó uno de los primeros contactos diplomáticos multilaterales de la nueva administración colombiana. El evento congregó a diversas delegaciones de la región, consolidando a Colombia como un escenario clave para el diálogo político y la

La designación de Honduras como próximo anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe plantea un desafío organizativo de gran magnitud. Por lo que, el intercambio de experiencias con República Dominicana busca asegurar la transferencia de conocimientos y fortalecer la capacidad logística hondureña para el desarrollo de un evento que reunirá a miles de atletas y delegaciones de toda la región.

Temas Relacionados

HondurasLuis AbinaderNasry AsfuraJuegos Centroamericanos y del CaribeAlianza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Al cerrar una edición centenaria que convocó a unos 6.200 competidores de 37 países, el Gobierno resaltó la infraestructura y el aprendizaje logístico como base para atraer futuras citas regionales y globales

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Hasta julio, el país ya rebasó las visitas del mismo lapso de 2025, mientras las autoridades atribuyen ese avance a las medidas oficiales y al refuerzo en sitios recreativos

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La primera competencia oficial de esta modalidad reunió a selecciones de toda la zona en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026, con una respuesta presencial que confirmó su alcance más allá de las pantallas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

TECNO

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Adolescentes en Australia siguen en redes sociales a pesar de estar prohibido: 8 de cada 10 están activos

Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

MUNDO

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen