Semana financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 10% en Wall Street y el riesgo país subió a un máximo en dos meses

los títulos tecnológicos dieron impulso a los negocios en Wall Street.

Guardar

Los activos argentinos atravesaron una semana negativa, que se escindió de los números ganadores de Wall Street, y se dio a la par de un dólar que resistió las presiones alcistas y se mantuvo debajo de los $1.500 en el mercado mayorista, con la intervención oficial a través de canales indirectos.

El índice S&P Merval anotó una caída de 6,2% en pesos y extendió una serie de seis ruedas consecutivas en baja. Medido en dólares por la paridad del “contado con liquidación” perdió 6,7% y rompió el piso de los USD 2.000 y regresó a un mínimo desde el 22 de mayo. En pesos quedó en los 3.086.785 puntos, piso desde el 5 de junio.

PUBLICIDAD

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promediaron una caída de 0,9% en el balance de cinco ruedas, con un riesgo país que avanzó 17 unidades para la Argentina, en los 451 puntos básicos, un máximo desde el 10 de junio.

“La tensión en torno al Estrecho de Ormuz volvió a impulsar al crudo, presionó al alza los rendimientos del Tesoro y golpeó a las acciones, mientras el dólar se fortaleció”, sintetizó Cohen Aliados Financieros.

PUBLICIDAD

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares Wall Street el panorama fue desalentador y varios papeles acusaron pérdidas próximas al 10%, como el caso de Banco Supervielle (-10,2%) y Loma Negra (-9,9%).

“Existe un motor externo potente, pero un mercado interno que no arranca. Vemos una economía a dos velocidades donde energía, minería, agro e intermediación financiera lideran, mientras industria, comercio, construcción y logística permanecen rezagados, golpeados por un consumo interno débil y salarios que no logran recomponerse”, remarcó Alfredo Marentes, analista de Mercados de VT Markets.

PUBLICIDAD

“Si la recuperación no se percibe en el bolsillo de la mayoría, el riesgo es que la desconexión entre los indicadores macro y la economía cotidiana erosione el respaldo social a las reformas, justo el tipo de riesgo que los inversores terminan descontando primero en el precio de los bonos”, afirmó Marentes.

“La insuficiencia de ingresos, que se agudizó en 2026, es una consecuencia inmediata del deterioro del mercado de trabajo: la mayor precarización del empleo no es solo un problema para quienes tienen condiciones más inestables o reciben menos ingresos, y por tanto pueden consumir menos: también lo es para aquellos que venden al mercado interno, y que, producto de la caída generalizada del poder adquisitivo, deben ajustar sus cantidades”, reportó la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

PUBLICIDAD

“Hasta que el crédito, la inversión y los ingresos reales vuelvan a ganar tracción, es probable que la industria y la construcción continúen alternando avances y retrocesos, con más ruido que señales de un cambio de tendencia”, expresó Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

A este escenario local se le suma un frente de incertidumbre geopolítica por el conflicto en Medio Oriente y la creciente expectativa en los Estados Unidos, con el horizonte de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, que también podrían reconfigurar la relación financiera.

PUBLICIDAD

En este aspecto, los indicadores de Wall Street regresaron a la zona de máximos históricos, con alzas semanales entre 2,4% y 4,9%, mientras que el precio del petróleo siguió volátil, aunque completó la semana con baja de 6,6% respecto del cierre de julio, en los USD 82,16 el barril de la variedad Brent del Mar del Norte.

El dólar mayorista tocó el techo de 1.500 pesos

En la plaza cambiaria el dólar mayorista negoció al filo de los $1.500, con intervención indirecta del Gobierno a través de ventas de títulos dollar linked efectuadas por el Tesoro en el mercado secundario y la oferta del BCRA de contratos de dólar futuro.

PUBLICIDAD

El dólar mayorista quedó ofrecido a $1.498,50 y lo largo de la semana avanzó 13,50 pesos o 0,9%, mientras que en el transcurso de 2026 mantiene una leve alza de 43,50 pesos o 3 por ciento.

“La moderación en el ritmo de compras refuerza la hipótesis que planteamos los $1.500 funcionan como un techo de facto dentro del esquema de bandas. A medida que el tipo de cambio se acerca a ese valor, el BCRA vende dollar linked y modera las compras en el mercado de cambios, aun cuando ello reduzca la liquidez y tensione las tasas. Así, el Gobierno con sincronía entre el Tesoro y el BCRA va calibrando la liquidez con su consecuencia en las tasas y, finalmente, en el tipo de cambio”, explicaron los analistas de IEB.

PUBLICIDAD

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.852,73 cifra que dejó al dólar mayorista a 354,23 pesos o 23,6% de ese límite teórico para la flotación.

El dólar al público cerró invariable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por tercer día seguido en este máximo nominal. En la semana ganó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.521,28 para la venta y $1.469,92 para la compra.

PUBLICIDAD

El dólar blue hilvanó el viernes siete ruedas consecutivas en baja. A $1.525 para la venta la divisa informal anotó un descenso semanal de 35 pesos o 2,2 por ciento.

“El tipo de cambio se mantuvo prácticamente estable, mientras las reservas internacionales se mantuvieron en máximos de siete años. Sin embargo, la liquidez en pesos se redujo con fuerza luego de la última licitación del Tesoro, presionando las tasas de corto plazo y los rendimientos de la deuda local”, describió un informe del equipo de Research de Puente.

“La dinámica de la semana confirma que el Gobierno continúa priorizando el ancla cambiaria y una política monetaria restrictiva para contener el traslado a precios. Las compras de divisas del BCRA fueron menores a semanas anteriores, mientras la estabilidad del peso se sostuvo en un contexto de menor liquidez y tasas más elevadas”, agregaron desde Puente.

El Banco Central compró un total de USD 111 millones en las cinco sesiones cambiarias, mientras que las reservas internacionales finalizaron en los USD 49.455 millones, luego de haber superado el miércoles 5 los USD 50.000 millones por primera vez en siete años.