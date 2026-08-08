Este sería el precio del vestido que usó Ana Lucía Pineda, la nueva primera dama: cuesta varios millones de pesos

El look de Ana Lucía Pineda marcó tendencia en la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

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La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali no solo captó la atención por la relevancia política del evento, sino también por la elección de vestuario de la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien optó por un traje sastre en tono rosa empolvado que acaparó la mirada de los asistentes y de la prensa especializada.

Este diseño, firmado por la reconocida Silvia Tcherassi, marcó el inicio de una nueva etapa en la imagen pública de la pareja presidencial y subrayó el compromiso de la primera dama con la promoción del talento nacional.

El acto tuvo lugar en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde la presencia de Ana Lucía Pineda fue interpretada como una apuesta deliberada por exaltar el trabajo de los diseñadores y artesanos colombianos.

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El vestuario en satén, con escote tipo V y detalles modernos, tiene un valor estimado superior a cinco millones de pesos colombianos - crédito captura de pantalla @stilo.moda.tendencias @hairbysary / Instagram

El vestuario, confeccionado en satén con cuello solapa con un escote corto tipo V, refleja la tendencia contemporánea que une sofisticación y modernidad, manteniendo la esencia de la moda local. En los catálogos oficiales de la marca, piezas similares alcanzan valores entre 3.300.000 y 2.900.000 pesos colombianos para faldas largas, y el blazer, que se asemeja al lucido por la primera dama, lo que significa que el precio total de su traje para posesión pudo superar los 5 millones de pesos colombianos.

El conjunto de dos piezas destaca por la combinación de texturas. La falda, confeccionada en un material tejido y de corte midi, cae suavemente desde la cintura hasta poco más arriba de los tobillos, sin rigidez y en el mismo tono que el blazer. Este último presenta una estructura definida y se complementa con un lazo lateral que aporta un elemento distintivo y rompe la silueta tradicional del traje.

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El look fue complementado con joyería minimalista y discreta, permitiendo que el protagonismo recayera sobre la estructura y el color del conjunto. El cabello suelto, peinado en ondas suaves, y el maquillaje natural con piel luminosa y labios en tonos nude, reforzaron la propuesta de una imagen elegante, accesible y alineada con las tendencias actuales.

Abelardo De La Espriella, accompanied by his wife Ana Lucia Pineda and family, attends his inauguration as Colombia's president, in Cali, Colombia, August 7, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Ana Lucía Pineda ha manifestado en repetidas ocasiones su determinación de no vestir marcas extranjeras para sus apariciones oficiales, sino de apoyar firmas, diseñadores y emprendimientos nacionales. Esta política de visibilización del talento colombiano ya se había evidenciado en actos públicos anteriores, donde ha lucido creaciones de nombres como Alanna, Sharon Fashions y Pompousa. Así, la primera dama utiliza su exposición pública para fortalecer la industria de la moda local y proyectar una imagen moderna y coherente con los valores de identidad y creatividad que busca representar.

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La elección de este vestuario durante la posesión presidencial se ha convertido en un símbolo de respaldo a la industria nacional, generando conversación en círculos de moda y opinión pública, y consolidando la imagen de Ana Lucía Pineda como referente de estilo y apoyo al sector creativo en Colombia.

La presencia de Ana Lucía Pineda en el Arena USC fue vista como una apuesta por exaltar el trabajo de diseñadores - crédito Jorge Gil/EFE

El Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a Silvia Tcherassi embajadora de la moda y creatividad nacional

Silvia Tcherassi, reconocida diseñadora barranquillera con proyección internacional, ha sido designada por el gobierno de Abelardo de la Espriella como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia.

Este nombramiento no implica una función ministerial ni de gestión pública tradicional, sino un rol simbólico y estratégico que busca aprovechar la experiencia y el prestigio de Tcherassi para potenciar la diplomacia cultural y posicionar la industria del diseño colombiano en escenarios globales.

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Silvia Tcherassi ha sido designada Embajadora Ad Honorem, un rol que busca posicionar el diseño colombiano internacionalmente - crédito @silviatcherassi/Instagram

En su nuevo papel, Silvia Tcherassi tiene la misión de promover el talento creativo, la industria textil y el patrimonio artesanal del país. Su responsabilidad se centra en acompañar iniciativas oficiales y representar a Colombia en eventos internacionales relacionados con la moda y las industrias creativas. La expectativa, tanto en medios especializados como en el sector cultural, es que su participación contribuya a abrir nuevas oportunidades para diseñadores, marcas emergentes y propuestas artesanales, fortaleciendo la proyección de la identidad nacional en el exterior.

El nombramiento de Tcherassi se ha interpretado como un respaldo directo a la decisión de la primera dama, Ana Lucía Pineda, de priorizar la moda nacional en sus apariciones públicas y de rechazar el uso de marcas internacionales en eventos oficiales. La presencia de Tcherassi en la ceremonia de posesión, y el hecho de que la primera dama haya lucido uno de sus diseños, refuerzan el mensaje de apoyo institucional a la creatividad y la industria local.

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Ana Lucía Pineda ha reiterado su apoyo a los diseñadores nacionales, luciendo creaciones de firmas colombianas en actos oficiales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Así, Tcherassi se convierte en una figura clave para articular el diálogo entre el gobierno, el sector privado, los diseñadores y el mercado internacional, consolidando la moda colombiana como un elemento de representación y diplomacia cultural del nuevo gobierno.