Así será el súper sábado de la televisión: el regreso de Andy, la mesaza de Mirtha y la sorpresa de Teté

Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Teté Coustarot, protagonistas de la noche del súper sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hubo un tiempo en que los sábados por la noche eran territorio exclusivo de la televisión abierta. Los más grandes de la familia, los que no salían a eventos, cenaban frente al televisor, el control remoto descansaba sobre la mesa y el rating del día siguiente era tema de conversación en todos los canales. Los tiempos cambiaron. Llegaron las plataformas, el streaming, las redes sociales y las pantallas múltiples. Los números ya no son los mismos, los encendidos quedaron lejos de aquellos picos y conquistar al público parece una misión cada vez más compleja. Sin embargo, este sábado habrá algo que remitirá inevitablemente a aquellos viejos duelos televisivos: tres pesos pesados saldrán a jugar fuerte y prometen convertir la noche en una verdadera batalla por la audiencia.

De un lado estará el regreso más esperado. Del otro, una leyenda que no piensa ceder terreno. Y, como tercera protagonista, una conductora que eligió celebrar un hito apostando al cine argentino cuando casi nadie lo hace en la televisión abierta.

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Porque después de tres años lejos de la pantalla, Andy Kusnetzoff vuelve a ponerse al frente de PH, Podemos Hablar desde las 21.30, el ciclo que marcó un antes y un después en la manera de hacer entrevistas grupales en la televisión argentina. Desde aquel estreno de 2017, el programa encontró una fórmula que parecía sencilla, pero que pocos lograron imitar con éxito: reunir figuras de mundos completamente distintos, hacerlas hablar desde la experiencia personal y encontrar, en el ya clásico “Punto de Encuentro”, historias compartidas donde nadie imaginaba que las había.

En una nueva temporada del icónico ciclo encabezado por Andy Kusnetzoff, se conocieron las primeras cinco figuras que pasaran por el estudio y se sincerarán frente a al cámara (Telefe/YouTube)

Durante seis temporadas, PH se convirtió en uno de los grandes tanques de Telefe. Hubo confesiones que terminaron ocupando portadas, reencuentros inesperados, lágrimas, risas y declaraciones que luego dominaron las redes sociales durante toda la semana. Ahora, con la televisión atravesando uno de sus momentos más desafiantes, el conductor intentará recuperar aquella magia.

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Para su regreso eligió una combinación tan ecléctica como explosiva. Al estudio llegarán Yanina Latorre, acostumbrada a decir lo que piensa sin medir consecuencias; Martín Cirio, una de las personalidades digitales más influyentes del país; La Joaqui, referente indiscutida de la escena urbana y quien transota uno de los momentos más complejos de su vida privada; Pampita, que hace años logró reinventarse entre la moda, la conducción y la televisión; y Diego Leuco, una de las caras más fuertes de la nueva generación de periodistas. Cinco perfiles completamente distintos que, justamente por eso, prometen regalar esas conversaciones impredecibles que hicieron famoso al formato. Como si fuera poco, desde la producción no descartan una incorporación sorpresa de último momento para completar la ronda.

Pero enfrente habrá una rival que conoce como nadie el oficio de los sábados por la noche.

Mirtha Legrand no deja de brillar en las noches del sábado

Hablar de Mirtha Legrand es hablar de una institución de la televisión argentina. Mientras generaciones enteras crecieron, cambiaron los canales, aparecieron nuevas tecnologías y desaparecieron formatos, ella siguió allí, cada fin de semana, haciendo exactamente lo que mejor sabe hacer: sentar figuras alrededor de una mesa y convertir una cena en un acontecimiento televisivo.

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Esta vez, la conductora apostará por una mesa de alto voltaje integrada por Adrián Suar, Natalia Oreiro, Moria Casán y Diego Sehinkman. Actores, una diva indiscutida del espectáculo y un periodista querido por el público prometen una combinación donde pueden convivir la actualidad, el humor, el debate y esas preguntas que muchas veces terminan convirtiéndose en noticia.

Sin embargo, detrás de esta nueva competencia también reaparece una historia que lleva casi una década alimentando titulares.

Cuando Andy debutó con PH en 2017, las comparaciones fueron inevitables. Ambos tenían invitados famosos, ambos compartían una mesa y ambos competían por el mismo público. Mirtha no dejó pasar la oportunidad de marcar diferencias.

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La conductora Mirtha Legrand en el programa 'Implacables' en 2017

“Está mal eso. Además Andy tiene talento para hacer otra cosa. ¿Por qué me va a copiar si yo no copio a nadie? Ahora comen en todos lados. Yo no copio; que no me copien”, disparó entonces, dejando una de las frases más recordadas de aquella temporada.

La respuesta del conductor llegó tiempo después, ya con el éxito consolidado. Explicó que la famosa mesa nació casi de casualidad y que su inspiración jamás había sido la histórica conductora.

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“Yo creo que PH ya demostró que el ochenta por ciento del programa sucede entre el inicio y el punto de encuentro y no en la mesa. Lo de la mesa surgió de casualidad. Martín Kweller (el productor) no quería que hubiese una mesa y yo sí, porque como soy bicho de radio me siento cómodo alrededor de una. Entonces vi que en el estudio había una mesa del decorado de otro programa y la pedí, ni siquiera salieron a buscar una nueva. Y después pedí que sumaran una picada o algo para comer para que hubiese algo de acción. Por supuesto que todos nos inspiramos en algo, pero yo no me inspiré en el programa de Mirtha sino en Sábado Bus, que reunía a un montón de gente, era ecléctico y cada invitado tenía una actividad distinta. Nunca la quise copiar ni ofender, si no respetara la trayectoria de Mirtha Legrand no podría ser parte de la televisión”. sostuvo, recordando además que el verdadero espíritu del ciclo estaba mucho más emparentado con el exitoso programa que Nicolás Repetto condujo a fines de los años noventa.

Mientras tanto, lejos de esa pelea directa por el minuto a minuto, América decidió jugar otra carta.

Chato Prada, Teté Coustarot, Ricardo Darín, Ana Laura Guevara y Martin Caramella posan en el estudio de televisión del programa "Argentina de Película".

Teté Coustarot celebrará las cien emisiones de Argentina de película, un ciclo que, en tiempos donde el cine nacional casi no tiene espacio en la televisión abierta, eligió hacer exactamente lo contrario: rescatar clásicos y nuevas tendecias, proyectarlos y conversar con quienes los hicieron posibles.

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Para semejante aniversario la producción preparó una emisión especial. La conductora recibirá a Ricardo Darín en una charla íntima para repasar su carrera y recordar el detrás de escena de algunos de los títulos más importantes del cine argentino. Como broche de oro llegará la emisión de El secreto de sus ojos, la película dirigida por Juan José Campanella que hizo historia al conquistar el Oscar a Mejor Película Extranjera y convertirse en uno de los mayores fenómenos cinematográficos producidos en el país.

Así, mientras Andy buscará demostrar que PH todavía tiene mucho para decir, Mirtha volverá a defender un reinado construido durante décadas y Teté apostará por reivindicar el cine argentino donde cada vez tiene menos lugar.

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Será una competencia que va mucho más allá de los puntos de rating. En definitiva, este sábado también pondrá a prueba si la televisión abierta todavía puede detener, aunque sea por unas horas, el incesante desfile de plataformas, celulares y redes sociales para volver a reunir a miles de argentinos frente a una misma pantalla. Porque, aunque los hábitos cambiaron y las reglas del juego ya no sean las mismas, todavía hay noches capaces de recordar que la televisión, cuando reúne grandes nombres y buenas historias, sigue teniendo esa extraña capacidad de convertirse en conversación obligada al día siguiente.