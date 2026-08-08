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“¿Cómo es tu viejo?”: la profunda reflexión de Lionel Messi sobre su vínculo con Jorge

Leo reveló cuestiones íntimas en una entrevista que dio en 2019 antes de la Copa América en Brasil

Lionel Messi habla de cómo es su padre Jorge
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Previo a la Copa América de Brasil 2019, en la que Argentina quedó afuera en semifinales en manos del local, Lionel Messi brindó una extensa entrevista en la que repasó parte de su carrera profesional y también dedicó palabras a sus seres queridos. Entre ellos, el foco estuvo puesto en su padre y mentor, Jorge, que acaba de fallecer a los 68 años producto de una enfermedad contra la que luchó en el último tiempo.

“¿Cómo es tu viejo?“, le preguntó el periodista Gastón Recondo en la nota que se reprodujo en TyC Sports, desde el nivel personal y también desde el plano futbolístico. Y Lionel se explayó quizás como nunca antes: ”Le encanta el fútbol, lo disfruta muchísimo y le gusta hablarlo, pero conmigo. Hablamos de todo, de los partidos que yo hago y de los que jugamos tanto en el Barcelona como en la Selección. Más que eso no hay. Obviamente habla y opina de todo, como lo hacen todos. ¿Si sabe de fútbol? Sí, sabe, sabe. La verdad que sí, sabe. Vemos las cosas bastante parecidas, tanto en lo personal como en lo colectivo. Sea cualquier partido de la Selección o del Barcelona".

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Pero probablemente la respuesta más jugosa de Lionel fue cuando se refirió al aspecto personal y algún parecido con el que se identificó con Jorge ya en su rol de padre de Thiago, Mateo y Ciro. “Obviamente tengo muchas cosas de mi viejo, pero la realidad es que mi viejo laburaba todo el día y no compartía tanto tiempo con nosotros. Yo tengo la suerte de estar con mis hijos todo el día prácticamente. Entreno a la mañana, puedo disfrutar el día con ellos cuando salen de la escuela. Viajo los fines de semana, vuelvo y estoy otra vez con ellos. Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar todos los días. Nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, lo disfrutaba. No me cagaba a pedos nunca, lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba a que llegue para poder abrazarlo y estar con él. Por eso es diferente en ese sentido, él se la pasaba trabajando la verdad, pero sí que intento copiar así como me criaron a mí, yo criar a mis hijos”, fue la comparación y apreciación extendida de Leo. Casi un espejo de vida.

Además, en esa entrevista también reconoció que era su madre, Celia, quien le ponía los límites: “Un par de chancletazos también había, ja. Si no, amenazas, ‘hoy no vas a fútbol, si te portás mal, no vas a practicar’. Pocas veces habrá pasado igual. Yo me levantaba loco porque no quería ir a la escuela, me iba puteándola, diciéndole que ella se quedaba y yo tenía que ir a la escuela. Un loco de mierda. Me tenía que poner los puntos. Yo era parecido a lo que es hoy Mateo”.

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Lionel Messi recuerda el gol que hizo con Argentina y le dedicó a Jorge

En octubre de 2008, Argentina le ganó 2-1 a Uruguay en un partido válido por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Sudáfrica 2010 en el estadio Monumental. Lionel Messi convirtió uno de los tantos y mostró una frase en la remera que llevaba debajo de su camiseta: “Te amo papi”. Por ese entonces, Jorge había sido eje de críticas de varios medios ya que empezaba a crecer su figura como apoderado de quien pasaría a ser a la brevedad el mejor jugador del mundo. Sobre aquel festejo, el 10 recordó en la entrevista citada: “Mi viejo estaba pasando por un momento complicado en esos tiempos y la mejor manera de poder acompañarlo y estar cerca de él era esto, porque sé lo que él disfruta con el fútbol, viéndome jugar, sufriendo muchísimo. Me pareció que era un buen regalo para él”.

Sobre aquella tarde contra los uruguayos en cancha de River, también reveló: “Él no sabía nada, creo que no se lo esperaba porque no soy mucho de festejar o dedicar. Y se lo mostré en una remera”. El respaldo de Lionel a Jorge fue total dentro de la cancha y más de una década después delante de un micrófono: “Se habla mucho más de mi papá que de los de otros jugadores. Lo metieron en el medio de muchísimas cosas que nada que ver, como también me pasó a mí, pero una cosa es que lo digan de mí, que soy el jugador, y otra de mi papá. Dijeron que llegó a armar la Selección, que ponía jugadores o técnicos... y muchísimas cosas más, como también lo decían de mí”.

En ese diálogo, Messi también sacó a relucir la importancia de la familia en general, el núcleo en el que siempre se apoyó en los momentos no tan gratos: “La que sufre realmente es la familia, yo por ahí me puedo aislar de todo eso y dedicarme a jugar, pero mi familia está en Argentina y mira todo, siguen todo continuamente. Yo me voy y no veo tanto, ellos son los que la pasan mal de verdad”. Y concluyó: “Siempre estuve rodeado de mi familia, de mis amigos de siempre. Siempre con ellos porque son realmente los que están conmigo y los que sufren muchísimo cuando no se cumplen los objetivos y pasan cosas feas. Poder festejar con ellos es lo más lindo que hay, por eso siempre la familia presente”.

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