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Guatemala: Ataque armado deja cuatro muertos y un herido en Nuevo Texcuaco 1, La Gomera, Escuintla

El hecho ocurrió el viernes 7 de agosto a las 20:30, frente al lote 29 de la primera calle, en un camino de terracería, y movilizó a socorristas, agentes policiales e investigadores

Dos escenas nocturnas muestran a varios miembros de personal de emergencia uniformado junto a personas tendidas en el suelo, algunas cubiertas con telas.
Personal de cuerpos de emergencia asiste a personas tendidas en el suelo, algunas cubiertas con sábanas, durante dos operativos nocturnos en áreas exteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Escuintla al sur de la ciudad de Guatemala, registró la noche del viernes 7 de agosto un ataque armado que dejó cuatro fallecidos y un herido en la colonia Nuevo Texcuaco 1, en el municipio de La Gomera, un hecho ocurrido alrededor de las 20:30 frente al lote 29 y que movilizó a cuerpos de socorro, policía e investigadores.

El saldo fue confirmado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que informó que tres víctimas murieron en el lugar y una cuarta falleció cuando era trasladada en un vehículo particular hacia un centro asistencial. La persona herida sobrevivió al ataque y fue llevada al Hospital Nacional de Escuintla.

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Los rescatistas situaron la escena en la primera calle, en un camino de terracería de la colonia. Allí localizaron a las víctimas tendidas sobre el suelo, en distintos puntos de la calle, y cubrieron los cuerpos con mantas mientras esperaban la llegada de las autoridades encargadas de las diligencias.

Según la información preliminar, junto a los cuerpos quedaron bolsas de mercado con artículos de primera necesidad. Las imágenes difundidas por los socorristas apuntan a que las víctimas regresaban de hacer compras cuando ocurrió el ataque.

Cuatro personas con uniformes y guantes azules asisten a un individuo acostado en el suelo, parcialmente cubierto por una tela celeste, en una zona oscura con vegetación
El ataque en la colonia Nuevo Texcuaco 1 ocurrió frente al lote 29 de la primera calle, en un camino de terracería del municipio de La Gomera.(Bomberos Voluntarios)

Una de las víctimas murió al llegar al IGSS de La Gomera

Bomberos Voluntarios identificaron a una de las víctimas mortales como Ángel Gabriel González, de 19 años. El joven había sido trasladado con vida, pero murió a su ingreso al IGSS de La Gomera.

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Los socorristas resumieron ese momento con una declaración textual: “A pesar de los esfuerzos de nuestro personal, el joven falleció a su ingreso al IGSS La Gomera”.

En la escena quedaron otras tres personas fallecidas por la gravedad de las heridas de bala, de acuerdo con el reporte de los rescatistas. Fueron identificadas como Adelso González, de 53 años; Ana María Hernández, de 60; y un hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

La persona herida fue identificada como Nicolás Asquina, de 72 años. Bomberos Voluntarios detallaron que sufrió lesiones de bala en las piernas y por esa razón fue trasladado al Hospital Nacional de Escuintla para recibir atención médica.

El dato central del caso es ese: el ataque armado en Nuevo Texcuaco 1 dejó cuatro muertos y un sobreviviente herido, todos alcanzados por proyectiles de arma de fuego en un mismo punto de la colonia, frente al lote 29 de la primera calle.

Dos personas con uniforme de emergencia y una con mascarilla atienden a un individuo tendido en el suelo en la noche, cerca de una puerta de madera y vegetación
El ataque en la colonia Nuevo Texcuaco 1 ocurrió frente al lote 29 de la primera calle, en un camino de terracería del municipio de La Gomera. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

La PNC resguardó la escena mientras avanzaban las diligencias

Tras la emergencia, varias unidades fueron movilizadas hacia el lugar para atender a las víctimas y asegurar el área. La Policía Nacional Civil quedó a cargo del resguardo de la escena mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

En su reporte del sábado 8 de agosto de 2026, los socorristas reiteraron la ubicación exacta del hecho y precisaron que la agresión ocurrió durante la noche anterior. El medio de rescate también dejó constancia visual de que el ataque se produjo en una vía de tierra de la colonia.

El caso de La Gomera no fue el único hecho violento reportado en las últimas horas dentro de la información difundida por los cuerpos de socorro. En otro punto del país, Bomberos Voluntarios localizaron dos cuerpos sin vida envueltos en sábanas en la zona 1 de Villa Nueva.

Un bombero con casco y uniforme mira un cuerpo tendido junto a un árbol en la noche. Detrás, hay un vehículo de emergencia y un coche oscuro
Un bombero voluntario con equipo de protección inspecciona un cuerpo tendido en el suelo de una vía pública, junto a un árbol, mientras un vehículo de emergencia y un automóvil familiar se ven al fondo. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Ese hallazgo ocurrió en la 7.ª calle y 14 avenida de la zona 1 del municipio, sobre la vía pública y a un costado de una vivienda, de acuerdo con información preliminar de los rescatistas. Hasta ahora se desconoce la identidad de esas víctimas.

La secuencia de ambos hechos quedó marcada por la intervención de Bomberos Voluntarios en dos escenas distintas: una masacre con cuatro fallecidos y un herido en Escuintla, y el hallazgo de dos cadáveres abandonados en Villa Nueva. En el primer caso, la investigación quedó bajo resguardo policial y, en el segundo, no se reportó identificación de los cuerpos encontrados.

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