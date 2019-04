— "Yo no tengo esa melancolía de lo que pasó. La verdad es que no me pasó la vida por ahí, me pasó más por la radio, en la radio fue mucho más difícil, terminé llorando, pero en la tele no. Tuve distintas etapas con la tele, yo empecé con Eliaschev cuando tenía 17 años. Mi relación con la tele fue más de outsider, llegué a la tele porque me iba bien con la radio".