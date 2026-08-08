La carta del presidente de la AFA Chiqui Tapia tras la muerte de Jorge Messi: “Gracias por haber criado a una gran persona”

Claudio Tapia y Lionel Messi tras la final del Mundial (Foto: Reuters/Lee Smith)

Guardar

Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, difundió durante la mañana de este sábado una carta para despedir a Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina Lionel Messi, quien falleció a los 68 años.

“Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”, expresó en el texto que publicó en su cuenta personal.

PUBLICIDAD

“Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”, reflexionó el líder dirigencial de la AFA, que además mantiene un vínculo estrecho con el crack de 39 años.

“Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta. Por eso, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, queremos despedirlo con enorme respeto, gratitud y afecto. Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona. Que descanses en paz. Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia”, concluyó el mensaje.

PUBLICIDAD

El mundo del fútbol expresó sus condolencias en las últimas horas tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge a los 68 años durante la madrugada de este sábado. “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”, publicó la cuenta oficial de la selección argentina.

La AFA, por su lado, anunció que habrá un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol argentino durante este fin de semana y todos los protagonistas de esos encuentros lucirán un brazalete negro. Al mismo tiempo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearán a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo.

PUBLICIDAD

El Leones FC, club de la familia Messi que preside Matías Messi, suspendió la actividad de todas sus categorías durante este fin de semana y postergó el partido que tenía pautado el primer equipo el próximo lunes por una nueva fecha de la Primera C.

LA CARTA COMPLETA DEL CHIQUI TAPIA

Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental.

Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás.

PUBLICIDAD

Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar.

Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta.

Por eso, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, queremos despedirlo con enorme respeto, gratitud y afecto.

Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona.

PUBLICIDAD

Que descanses en paz.

Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia.