El mensaje de la selección argentina tras la muerte de Jorge Messi y la decisión que tomó la AFA

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La Asociación del Fútbol Argentino informó que, tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, se dispondrán medidas de duelo en todas las categorías del fútbol argentino. Antes del inicio de cada partido se realizará un minuto de silencio y habrá brazalete negro para el plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos, según el comunicado de la entidad.

La AFA también ordenó que las banderas en sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14 de agosto. El presidente Claudio Tapia, el Comité Ejecutivo y “toda la familia del fútbol argentino” expresaron sus condolencias a Messi, a sus hermanos y a sus familiares. “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”, fueron el mensaje de la casa madre del fútbol argentino en sus redes oficiales.

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También hubo un recado en la cuenta de la selección argentina, con una breve y sentida frase, acompañada del número 10 acomodándose la cinta de capitán con la camiseta de la selección argentina: “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”. Horas antes, también había confirmado la noticia Newell’s Old Boys y la Liga Profesional de Fútbol, además de varias federaciones de fútbol y otros clubes nacionales. En los predios de la Lepra y el que la AFA tiene en Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi, las banderas flamean a media asta.

El mensaje de la selección argentina

Jorge Messi fue quien guió a su hijo Lionel a lo largo de su trayectoria profesional. No solamente fue quien le inculcó su amor por la pelota, sino que además fue una pieza clave para que representara a la bandera nacional con la selección argentina. El pujó para acercar videos con las jugadas de Lionel en las inferiores del Barcelona y también intermedió con el Barça en el año 2008 para que lo cediera y así disputara los Juegos Olímpicos de Beijing, en los que se colgó la medalla de oro.

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Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, también aprovechó sus redes sociales personales para dedicarle una carta a Jorge Messi: “Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”.

El Sanatorio Centro de Rosario difundió un comunicado esta mañana en el que informó sobre su fallecimiento y transmitió sus condolencias a la familia: “SANATORIO CENTRO y todo su personal lamentan informar el fallecimiento de JORGE MESSI ocurrido en el día de la fecha. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos con respeto en este difícil momento”. La entidad médica no dio a conocer las causas ni las circunstancias de la muerte, ni aportó otros datos sobre el deceso.

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EL COMUNICADO DE LA AFA

La medida de resolvió AFA por la muerte de Jorge Messi (La medida de resolvió AFA por la muerte de Jorge Messi)

El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos. Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo. En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto. Q.E.P.D.

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