Andy Kusnetzoff: “PH Podemos Hablar se basa en valores de mi papá, que decía ‘lo que se verbaliza deja de ser peligroso’”

En una nueva temporada del icónico ciclo encabezado por Andy Kusnetzoff, se conocieron las primeras cinco figuras que pasaran por el estudio y se sincerarán frente a al cámara (Telefe/YouTube)

Guardar

El regreso de Andy Kusnetzoff a la televisión marca un nuevo capítulo en su carrera y en la historia de uno de los ciclos más reconocidos de la pantalla argentina. El conductor vuelve al frente de PH Podemos Hablar para su octava temporada, luego de tres años de ausencia, el sábado 8 de agosto a las 21:30 en Telefe.

En una conversación con Teleshow, el conductor habló sobre el espíritu renovado del programa y la emocionalidad que atraviesa cada emisión del programa. El debut contará con Pampita, Yanina Latorre, Martín Cirio, La Joaqui y Diego Leuco como invitados, un grupo que promete confesiones a corazón abierto, momentos a flor de piel y también divertidas anécdotas.

PUBLICIDAD

“Siempre quise que PH sea un espacio donde compartir lo que a veces no se dice”, aseguró el conductor (Adrián Díaz, Prensa Telefe)

Hombre de los medios, Andy analizó la actualidad televisiva, el streaming y por qué su ciclo llega descansado, pero con una vigencia familiar. A dos años de la muerte de su padre, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, profesional que colaboró durante cuatro décadas a derribar tabúes y prejuicios de los argentinos, el conductor se sensibilizó al reflexionar sobre el duelo, cómo su papá fue una inspiración en PH y el significado en su vida que tienen Helena y León, sus hijos de 10 y 5 años, fruto de su unión con la productora y escritora Florencia “Kourny” Suárez. “Los dos son súpercariñosos y eso me encanta”, se sincera.

—Después de tres años PH vuelve a la pantalla de Telefe. ¿Por qué el descanso y cómo se dio el regreso?

—Nunca me terminé de ir. Creo que le vino bien al formato, a mí me venía bien un descanso, a la gente también y a los invitados. El programa estaba muy sano y en un buen momento para el regreso. Cuando cortás las cosas así, podés volver. Siempre seguí hablando con el canal y ahora que asumió Federico Levrino, que siempre le gustó el programa y lo bancaba desde su lugar dentro de la dirección de canal, pero ahora como gerente de programación, me dijo: “¿Volvemos?” “Volvemos”. Y acá estamos.

PUBLICIDAD

Yanina Latorre, Martín Cirio, La Joaqui, Pampita y Diego Leuco son los invitados del debut en PH Podemos Hablar

—¿Qué novedades trae esta octava temporada?

—Hacemos pequeños cambios, pero la esencia es la misma. Retomamos algunas secciones que eran muy lindas, como el fuego, que queremos volver a hacerla y después siempre le vamos agregando cosas. Hay un tótem de seguridad que te recibe. El final va a ser como con un tejo, por un premio, para el que se acerque más a la bocha. Cosas divertidas. Hay unos ejercicios que me han salido con Rolón en la radio que voy a llevar ahí. Siempre hay clásicos como Frente a Frente y el Punto de Encuentro.

PUBLICIDAD

—A lo largo de los años, PH se consolidó como espacio de confesiones. ¿Qué historias te impactaron más como conductor?

—Fueron más las historias que me impactaron que pequeñas situaciones o peleas que tuvimos. Me acuerdo situaciones donde llegué a mi casa y, después de grabar, le conté a Flor, muy movilizado por cosas que escuché, por historias de vida. Me da cosa nombrarlos porque no quiero contarlo como “fue este y este”, porque fueron muy sagrados. Salieron todas al aire, pero, por ejemplo, recuerdo una historia de violencia de género y persecución que había sufrido una actriz, alguna historia de abuso que alguien contó que no esperábamos, una historia de infancia de otro. En el segmento del fuego, Abel Pintos contó la historia de una amiga y son historias que no estaba en ninguna data y que alguien tiene ganas de compartir y sintió que estaba la atmósfera como para hacerlo.

PUBLICIDAD

“Con PH resistimos con un formato creado por nosotros, artesanal y personal", expresó Andy Kusnetzoff sobre la vuelta de PH Podemos Hablar (Adrián Díaz/ Prensa Telefe)

—¿Cómo ves la televisión argentina hoy? ¿Cambió la forma de verla?

—La tele está vigente. Algo en televisión tiene mucha repercusión y tiene repercusión en todas las plataformas. Está todo unido. Vos por ahí vas a ver un recorte en PH y lo vas a ver en tu teléfono. PH para mí es un programa para disfrutar sábado a la noche, sentarte y verlo en vivo, pero seguramente te vas a enterar si no pudiste verlo por distintos recortes.

PUBLICIDAD

—¿Qué le falta a la TV actual?

—Es una tele que evidentemente le falta el presupuesto de la ficción, claramente. Yo extraño. Me encantaban las tiras de Telefe de Underground, de Seba Ortega, los espacios de Pol-ka, no existe más tampoco. Nuestra historia, nos fuimos quedando sin ficción. Telefe todavía tiene grandes formatos como La Voz, Gran Hermano, MasterChef, que son tanques hechos con plata, espectaculares. Yo pertenezco más al programa personal, artesanal, resistiendo con nuestro formato creado por nosotros, pero orgulloso y muy contento. Pero nos falta la ficción.

PUBLICIDAD

Kusnetzoff elogió a Pedro Rosemblat y a Marcos Aramburu. Además, destacó el trabajo de Nicolás Occhiato

—¿Qué lugar tienen hoy los streamings y las plataformas digitales en los medios?

—Me parece que se democratizó mucho. La cosa está en la calidad y en la gente que te sigue, te consume. Todos tienen la posibilidad con una cámara: subir a una plataforma como YouTube, hacer un programa en vivo, grabado, una entrevista o un pódcast y subirlo a Spotify. Eso democratizó mucho. Surgieron conductores nuevos espectaculares y después hay un montón que quedarán en su nicho. Cada uno tiene lo suyo, hay comunidades más chiquitas y comunidades que te llenan varios Movistar Arena. Cambió todo y está buena la diversidad. A mí me gusta.

PUBLICIDAD

—¿A quiénes consumís de esta nueva camada de influencers y figuras de las redes?

—No sé si me considero consumidor directo de influencers, pero hay comunicadores nuevos que me gustan mucho. Por ejemplo, Pedro Rosemblat me encanta. Pedro y Marcos Aramburu me parecen una linda dupla, fui a su programa y eso me encanta. Nico Occhiato evidentemente creó algo importante. No lo consumo yo directo, pero lo veo con un espíritu muy parecido a lo que hacemos nosotros: un grupo de amigos y contenido. Buenísimo. Me gusta escuchar a distintas personas que antes no estaban.

PUBLICIDAD

Andy Kusnetzoff, a dos años de la muerte de su padre: “La tranquilidad de un duelo consiste en haber estado al día”

El conductor en Urbana Play junto a su padre, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff (Instagram)

—Hace dos años falleció tu papá, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, alguien muy querido y conocido en los medios. ¿Cómo transitaste ese duelo?

—Se transita como se puede y con tiempo. Pero la tranquilidad de un duelo, en mi entender, consiste en haber estado al día. Haber estado al día consiste en no dejar ni procrastinar momentos para pasar con: “No, bueno, después cuando pueda voy a estar con...”. Yo traté de estar al día con mi vieja y con mi viejo estuve al día todo lo que pude, compartí todos los momentos, le expresé todos mis sentimientos y él también. Eso, cuando tocó la hora de partir, obviamente es duro, pero te da una tranquilidad.

—Entiendo.

—Una de sus frases de cabecera era: “Lo que se verbaliza deja de ser peligroso”. Quiere decir que si algo tenés adentro, por más traumático que sea y lo hablás, ya no es un peligro para vos, para tu cuerpo, para tu psiquis, para tu salud mental, sino que ya pasa a otra instancia y empieza tu sanación. Haber crecido con un papá sexólogo en la dictadura, donde era tabú, donde me tuve que ir a vivir a otro país, y donde siempre él, el Podemos Hablar, creo que lo representa bien el nombre. Podemos Hablar representa bien todo lo que significó mi papá. (Se emociona)

Una de las postales que Andy Kusnetzoff publicó con su padre y su hermano en Brasil, años en los que la familia se mudó por la dictadura argentina

—...

—Viste, yo no te voy a decir a vos hacés notas para llorar. A veces se abre la emoción, como ocurre en PH.

—Por supuesto.

—No, boludo, cuando uno se abre... Me pone feliz poder emocionarme cuando hablo con vos. Esa es la diferencia. Afuera a veces se ve como algo malo y para mí, por todo lo que te acabo de decir, es espectacular poder decir: “Uy, mirá, hablé de mi papá, me emocioné, qué lindo”. Lo traje, lo honro en su integridad y en lo que me dejó. Lo pude contar. Me emocioné porque en vez de que quede ahí, mi papá en frío, tomé contacto con algo de mucho afecto. Bueno, para mí el programa trata de hacer eso con los demás, lo mismo que me acaba de pasar con vos. Para mí es hermoso eso. Por eso lo busco.

El rol de Andy Kusnetzoff como papá de Helena y León: “Mis hijos nunca vieron uno de mis programas”

El conductor con su familia en las playas de Chapadmalal (Video: Instagram)

—¿Cómo sos como papá de Helena y León?

—Me cambió ser padre muchísimo mi forma de ser. A los cuarenta vos creés que más o menos hiciste un montón de programas, tuviste varias parejas, ya resolviste muchos temas, decís: “Tengo en claro todo, voy a tener un hijo”. Y ahí me di cuenta que no sabía nada. Es empezar de cero. No sabía nada, tengo todo para aprender y así lo transité, con miedos, pero con mucho amor de una forma muy linda, con la ayuda de Flor. Ahora ya es otra situación, pero es hermoso. Eso sí que es hacer un programa todos los días.

—¿Qué ves de vos en tus hijos?

—Helena y León son muy diferentes. Los dos son supercariñosos, que eso me encanta. Trato de descubrir qué puedo conocer de ellos más que ver lo mío en ellos. Me parece una mirada medio egocéntrica que trato de no tenerla. Helena no vio mis notas, no sabe nada de lo que hice. Hoy vino a la radio, sabe que hago radio, porque además con Flor nos conocimos en la radio y nada más. Nunca le mostré ningún programa, ni notas, ni nada. Recién ahora sabe que voy a volver a la televisión, porque está grande y le puedo decir, pero nunca vio un programa mío. Me encanta. Estoy más tratando de descubrirlos más que ver cosas mías en ellos.