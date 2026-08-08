El comunicado de Leones FC, el club de la familia Messi, tras la muerte de Jorge

Matías Messi, presidente de Leones, durante la presentación hace un día del nuevo DT Alejandro Ojeda: el club suspendió toda su actividad este sábado (Foto: @leonesderosariofc)

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La noticia de la muerte de Jorge Messi impactó al mundo del fútbol y, en especial, al club familiar. El Leones FC, que es presidido por Matías Horacio Messi, comunicó la suspensión de toda la actividad y del partido pautado ante Muñiz el próximo lunes por una nueva jornada de la Primera C.

“Leones FC informa que ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías, suspende su participación deportiva de este fin de semana en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol, como también el encuentro del próximo lunes ante Muñiz por la 23ª fecha del torneo de Primera C de AFA”, expresaron en un comunicado.

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La entidad que preside uno de los hermanos mayores de Lionel Messi tiene también a su hermana menor María Sol (vocal suplente) y a su sobrino Tomás Matías (Revisor de Cuentas Suplente) como parte de la directiva. Incluso Leo había realizado su primera aparición pública tras la final del Mundial 2026 yendo a ver el encuentro del equipo ante Central Córdoba de Rosario el pasado sábado 25 de julio en el Estadio Antonio Di Giacomo, perteneciente al Club Atlético Unión de Arroyo Seco, donde hace de local Leones FC.

Al mismo tiempo, la Asociación Rosarina de Fútbol detalló que todos los partidos de las diversas categorías de esa entidad pautados para el fin de semana fueron suspendidos. “Desde la Asociación Rosarina de Fútbol acompañamos a la familia Messi, allegados y a toda la comunidad del Club Leones en este doloroso momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Debido a los hechos de público conocimiento, quedan suspendidos todos los partidos programados para disputarse del Club Leones, en todas sus categorías y divisiones, durante la jornada de hoy sábado y mañana domingo 9 de agosto. Agradecemos a todos la comprensión y el respeto en este momento de profundo pesar”, expresaron.

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Precisamente una de las últimas notas de Jorge Messi fue durante un partido de la institución que lidera uno de sus hijos. “¡Imaginate! Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona Sur de Rosario, significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Pero es un logro esto”, fue la breve reflexión ante un cronista del diario La Capital de Rosario tras la victoria 1-0 sobre Central Córdoba en el Estadio Gabino Sosa en un duelo correspondiente a la 5ª fecha de la cuarta categoría del fútbol argentino que se disputó durante fines de marzo.

El Leones FC tuvo su estreno en Primera C el 2 de marzo de este año con el duelo ante Central Ballester por la primera fecha. En las últimas horas, el propio Matías Messi había estado en el predio de entrenamiento ante el plantel profesional para presentar a Alejandro Ojeda como nuevo entrenador en reemplazo del saliente Franco Ferlazzo.

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El combinado de los Messi iba a cerrar la actividad de la 23ª fecha de la Primera C el próximo lunes 10 de agosto desde las 15 en el Polideportivo Bella Vista de Newell’s. Precisamente desde el club rojinegro habían sido los primeros en expresarse sobre la muerte de Jorge con un sentido posteo: “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

Y agregaron: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”.

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