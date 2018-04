"Yo no sabía nada, eh. Solo venía por el reencuentro y la bondiola al verdeo con papas a la crema", bromea Santiago por el menú que cocinó Mesaglio. El actor, que va por su tercera temporada de O11CE (Once) en Disney Channel, agregó que de verdad no estaba al tanto de que el fin de esa noche era volver a su casa con un proyecto a corto plazo.