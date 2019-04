Luego fue el turno más esperado, el de Mario: "No sabemos muy bien cómo sigue esta historia. Hay que irse. Uno tiene que tomar decisiones en algún momento y llevarlas a cabo, y tiene que ser así. Es una decisión personal. En lo particular, creo que no voy a volver a hacer televisión en mucho tiempo. Si puedo evitarlo para el resto de mis días, así lo haré".