Luego, apeló a la ironía a la hora de hablar de responderle a quienes lo habían tildado de "millonario". "Lo que sí tengo para decir es que me voy voy al banco porque no sé qué hacer con toda la plata que tengo. Me voy a depositar…", bromeó el conductor mientras se subía a su moto para dar por finalizada la nota.