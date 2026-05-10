Colombia

Esta es la única ciudad de Colombia que no celebra el día de la madre hoy, 10 de mayo: cuál es la razón

El cambio de fecha se suele relacionar con el comercio y desastres naturales ocurridos en la región

Guardar
Google icon
Calendario de pared de Mayo de 2026 con el 10 tachado en rojo y el 31 de mayo rodeado en amarillo con el texto "Día de la madre". Cocina borrosa al fondo.
En Norte de Santander, la tradición marca el último domingo de mayo para rendir homenaje a las madres, a diferencia del resto de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre en Colombia, celebrado este 2026 el 10 de mayo, moviliza a millones de personas y comercios en todo el país. La fecha, establecida por la Ley 28 de 1925, fue impulsada durante el gobierno de Pedro Nel Ospina y coincide con el segundo domingo de mayo, en sintonía con la tradición católica que asocia este mes con la Virgen María.

Sin embargo, en Cúcuta y el departamento de Norte de Santander la costumbre es distinta: la celebración tradicionalmente se traslada al último domingo de mayo. Esta diferencia, lejos de ser un simple capricho local, se sostiene en una serie de hechos históricos y dinámicas sociales propias de la región fronteriza.

PUBLICIDAD

Origen y razones de la fecha alternativa en Cúcuta

La explicación más difundida sobre el cambio de fecha remonta a 1875, cuando un devastador terremoto sacudió la región a inicios de mayo. Según la Academia de Historia de Norte de Santander, el desastre marcó profundamente a los habitantes, quienes optaron por aplazar las festividades familiares como muestra de respeto a las víctimas. Así, la conmemoración pasó al último domingo del mes, una decisión que se mantiene vigente.

Vista de una multitud celebrando el Día de la Madre en Cúcuta, con puestos de mercado, músicos, edificios coloniales y una pancarta rosada.
Motivos históricos y comerciales explican el cambio de fecha en la región, desde el terremoto de 1875 hasta retrasos en la llegada de mercancías - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra versión, relatada por historiadores locales, sitúa el cambio en la década de 1930. Durante esos años, la llegada de flores y regalos para la celebración sufrió retrasos significativos debido a problemas de transporte. El comercio local, al quedarse sin mercancías a tiempo, decidió postergar la festividad para garantizar el abastecimiento de productos, lo que consolidó una tradición diferente a la del resto del país.

PUBLICIDAD

Y es que se presume que los comerciantes locales debían esperar la llegada de mercancías tanto del interior de Colombia como del extranjero. Los retrasos recurrentes en el transporte, especialmente de flores y obsequios, motivaron a comerciantes y autoridades a desplazar la celebración para ajustarse a la disponibilidad de productos.

Esta adaptación permitió que los establecimientos pudieran atender la demanda propia de la temporada, fortaleciendo así la economía local y consolidando una fecha con identidad propia. La decisión de mover la festividad no solo respondió al respeto por el duelo colectivo tras el terremoto, sino también a necesidades logísticas y de abastecimiento.

Una familia colombiana celebra el Día de la Madre en un balcón. La madre sonríe con flores, rodeada de hijos y nietos en una mesa con pastel y arepas. Fondo urbano montañoso.
La memoria colectiva de Cúcuta combina respeto por el pasado y adaptación social al fijar una fecha distinta para la celebración materna - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajuste excepcional para el año 2026: elecciones y celebración

La tradición cucuteña de honrar a las madres el último domingo de mayo enfrenta este año una situación particular. Las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el 31 de mayo de 2026, justo la fecha habitual de la conmemoración en Norte de Santander.

Para evitar que ambos eventos coincidan y garantizar el desarrollo normal de los comicios, la Diócesis de Cúcuta ha llamado a la ciudadanía a hacer una excepción este año. En esta ocasión, el homenaje a las madres se realizará el 24 de mayo, correspondiente al penúltimo domingo del mes. Fenalco, el gremio de comerciantes, respaldó la medida para separar la jornada familiar de la agenda electoral.

Esta decisión garantiza que las familias puedan reunirse y los comercios operar sin la interferencia de la jornada electoral. El cambio, aunque excepcional, mantiene el espíritu de la tradición cucuteña: celebrar después que el resto del país, pero adaptarse a las circunstancias sociales y políticas del momento.

Un ramo de rosas, lirios y tulipanes de colores sobre una mesa de madera, junto a regalos envueltos. Al fondo, una madre abraza a sus dos hijos en un sofá.
El Día de la Madre es una de las temporadas de mayor movimiento económico en todo el país, con impacto especial en el comercio local - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración nacional y el impacto económico

En el resto de Colombia, la fecha del segundo domingo de mayo sigue vigente, con un fuerte impacto en el comercio y en la vida familiar. Cada año, el Día de la Madre representa una de las temporadas de mayor movimiento para los sectores de floristería, restaurantes y tiendas de regalos.

El homenaje, que en su origen buscaba exaltar la figura materna y fomentar la unión familiar, se ha convertido también en un motor para la economía formal e informal. Las ventas aumentan de manera significativa durante la semana previa y el propio día de la celebración.

Temas Relacionados

Día de la madreDía de la madre en ColombiaDía de la madre en CúcutaElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

El duelo entre el segundo y el quinto en la tabla de posicion de la fase todos contra todos cerrará los partidos de ida en los cuartos de final del torneo colombiano en el primer semestre del 2026

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunció cese al fuego y propuso retomar diálogos con el Gobierno Petro: “La Guajira no aguanta más guerra”

El jefe armado sostuvo que el objetivo del cese al fuego es evitar nuevos episodios violentos en las comunidades de la región

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunció cese al fuego y propuso retomar diálogos con el Gobierno Petro: “La Guajira no aguanta más guerra”

Soldado murió en Santa Marta, tras descompensación en entrenamiento: esto se sabe

La víctima, de 21 años, sufrió una emergencia médica en una unidad militar de Aracataca y permaneció varios días bajo atención especializada hasta su deceso; la familia pide esclarecer los hechos relacionados con el incidente

Soldado murió en Santa Marta, tras descompensación en entrenamiento: esto se sabe

Gustavo Bolívar arremetió contra Carlos Fernando Galán por desalojo en Bosa: “Dime quién financia tu campaña y te diré para quién gobernarás”

El excongresista responsabilizó a la administración distrital y a empresas vinculadas a Transmilenio por desalojo de cientos de familias en el sur de Bogotá

Gustavo Bolívar arremetió contra Carlos Fernando Galán por desalojo en Bosa: “Dime quién financia tu campaña y te diré para quién gobernarás”

David Alonso, con una lesión en el hombro, terminó quinto en el GP de Francia y ganó posiciones en la clasificación general del Moto2

El colombiano se acerca al liderato en la categoría antesala del MotoGP, en el que sería su último año antes de dar el salto a la categoría más importante del motociclismo de velocidad

David Alonso, con una lesión en el hombro, terminó quinto en el GP de Francia y ganó posiciones en la clasificación general del Moto2
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Así respondió Jhorman Toloza a la demanda de Alexa Torrex de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Eso se quita con agua y con jabón”

Así respondió Jhorman Toloza a la demanda de Alexa Torrex de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Eso se quita con agua y con jabón”

Carolina Ramírez presumió su embarazo de 37 semanas en la alfombra roja de los premios Platino

Westcol reveló que le ‘hackeraron’ su cuenta de Instagram antes de su encuentro con Álvaro Uribe: “¿Coincidencia?"

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Carmen Villalobos relató cómo el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se unió tras el ataque sufrido en Bogotá: “Somos una gran familia”

Deportes

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

David Alonso, con una lesión en el hombro, terminó quinto en el GP de Francia y ganó posiciones en la clasificación general del Moto2

Etapa 3 del Giro de Italia 2026: Egan Bernal sigue a 4 segundos del líder en la general y Paul Magnier ganó la tercera fracción de la carrera

Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia que estrenarían parche especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia campeón panamericano de futsal y jugará por primera vez en 80 años los Juegos Sordolímpicos de Invierno