Colombia

Soldado murió en Santa Marta, tras descompensación en entrenamiento: esto se sabe

La víctima, de 21 años, sufrió una emergencia médica en una unidad militar de Aracataca y permaneció varios días bajo atención especializada hasta su deceso; la familia pide esclarecer los hechos relacionados con el incidente

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Plano cerrado de la mitad inferior del cuerpo de varios militares del Ejército de Colombia formados, vistiendo uniformes de camuflaje, botas negras y sosteniendo fusiles.
Un grupo de militares del Ejército de Colombia se presenta en formación con sus fusiles, luciendo uniformes de camuflaje y botas negras, en una demostración de orden y preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deceso de Álvaro José Márquez Berríc, un joven soldado de 21 años, tiene consternada a la comunidad del Magdalena tras varios días de lucha en una unidad de cuidados intensivos de Santa Marta.

El militar, que apenas había comenzado su servicio, sufrió una descompensación severa durante un entrenamiento físico en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Número 2, en el municipio de Aracataca.

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La emergencia se produjo el miércoles 6 de mayo, cuando el joven participaba en una rutina física bajo temperaturas que, según su familia, superaban los 40 °C.

En medio del ejercicio, Márquez Berríc manifestó debilidad extrema y síntomas de agotamiento, lo que forzó la suspensión inmediata de la actividad y la solicitud de ayuda médica.

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La emergencia médica se presentó mientras el joven participaba en una rutina física y comenzó a exhibir síntomas de agotamiento severo y debilidad extrema - crédito Ejército
La emergencia médica se presentó mientras el joven participaba en una rutina física y comenzó a exhibir síntomas de agotamiento severo y debilidad extrema - crédito Ejército

Las autoridades militares detallaron que tanto compañeros como superiores actuaron con rapidez para trasladar al uniformado al hospital San Rafael, en Fundación, donde fue atendido por episodios de vómito y una marcada descompensación.

El cuadro clínico obligó a su remisión a un centro de mayor complejidad en Santa Marta. El joven ingresó en estado crítico a la clínica El Prado, donde permaneció varios días bajo observación especializada y soporte intensivo.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la condición de Márquez Berríc no mostró mejoría y su salud continuó deteriorándose.

Investigación en curso y reacciones de la familia

La muerte del soldado se confirmó en la noche del viernes 8 de mayo, generando consternación entre sus allegados y en la institución militar a la que pertenecía.

La menor permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja tras recibir atención médica especializada - crédito Camila Díaz/Colprensa
La muerte del joven ocurrió la noche del 8 de mayo tras varios días de complicaciones y estricta observación médica en cuidados intensivos - crédito Camila Díaz/Colprensa

Sus familiares han solicitado que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodearon la emergencia médica durante el entrenamiento militar.

El caso ha puesto en foco las condiciones de las rutinas físicas a las que son sometidos los nuevos reclutas, especialmente bajo condiciones climáticas extremas. La familia de Márquez Berríc insiste en que se determine si existió algún factor prevenible que contribuyera al desenlace fatal.

El Caribe colombiano sufre temperaturas históricas: el Ideam emitió alerta roja por golpe de calor

El Caribe colombiano enfrenta una situación crítica tras la activación de la alerta roja por un golpe de calor que ha llevado las temperaturas a valores inéditos en diversos departamentos de la región. En las últimas 24 horas, los termómetros marcaron máximos como 38,4 °C en El Guamo (Bolívar), 38,0 °C en Valledupar (Cesar) y un récord mensual de 33,7 °C en San Andrés.

Primer plano de un termómetro blanco con mercurio rojo que indica alta temperatura, con palmeras, techos de teja y montañas al fondo.
La alerta roja fue activada tras detectarse temperaturas sin precedentes, con máximos como 38,4 °C en El Guamo (Bolívar), 38,0 °C en Valledupar (Cesar) y un récord mensual de 33,7 °C en San André - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta emergencia, declarada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), coincide con el fin de semana del Día de la Madre en Colombia. Las autoridades advierten que las condiciones actuales representan un riesgo considerable para la salud pública y el entorno natural.

La alerta roja implica que las temperaturas no solo igualan, sino que superan los máximos históricos registrados previamente en la región. Las poblaciones más vulnerables ante este fenómeno son los niños, adultos mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas. El golpe de calor puede causar deshidratación, insolación y complicaciones graves en estos grupos.

El aumento sostenido de las temperaturas y la escasa nubosidad han incrementado el riesgo de incendios en la cobertura vegetal. Según los reportes, municipios de Atlántico, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Tolima, Vichada y Huila se encuentran en condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.

Las autoridades ambientales monitorean la situación ante la posibilidad de que se produzcan nuevos focos de incendio, lo que pondría en peligro tanto ecosistemas naturales como cultivos y viviendas rurales. La baja humedad y la exposición prolongada al sol contribuyen a la vulnerabilidad de zonas ya afectadas por sequías.

El Ideam mantiene la vigilancia constante de la evolución meteorológica y recomienda a la población adoptar medidas de protección: hidratarse de manera adecuada, evitar la exposición directa al sol en horas de mayor radiación y prestar atención a los síntomas de golpe de calor.

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