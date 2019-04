Fue la gota que rebalsó el vaso y Kusnetzoff utilizó propio programa para responder. "¿Saben qué? Tengo 40 años y me chupa un huevo lo que diga Pergolini. Muchos años me importó y me afectaba, pero ya no", declaró con firmeza en un fuerte descargo, en el que acusó a su ex jefe de hipócrita. "Me ve en la puerta de la radio y está todo bien, no sé por qué después me pega", agregó, y reveló uno de los mitos sobre los que se apoya la pelea Pergolini vs. Kusnetzoff: ¿el tamaño importa? "La única vez que probamos a ver quién la tiene más grande fue en La TV ataca, detrás del decorado y por ahí ese es tu problema", lo chicaneó.