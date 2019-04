El testimonio que faltaba, por supuesto, era el del propio Kusnetzoff. A través de su programa radial, dijo: "Me chupa un huevo lo que diga Pergolini. Viste cuando decís '¿por qué me pegan?' Dejé mucho de mis mejores años para CQC. Qué desagradecido, chabón, te di lo mejor. Dejá crecer a los demás, qué te importa, qué te preocupa tanto. Después me lo encuentro en la puerta de la radio y todo bien, es medio falso… Dice que me lo dice de frente pero jamás me dijo algo de frente".