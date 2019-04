El vínculo entre el creador de Vórterix y sus compañeros en la conducción también se rompió bruscamente cuando él se fue de la Rock and Pop: "Di Natale y De la Puente tenían la idea de que cuando me fui de la radio, después le fue mal a la radio, y entendían que yo había trabajado en contra. La verdad que eso no es así. Como que pensaban que me preocupé de que les vaya mal. Obvio que no es así".