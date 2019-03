El principal enojo de Cubero es que, según lo acordado cuando firmaron el divorcio, a él le corresponde tener a sus hijas los días martes y miércoles, y como ellas están de viaje junto a su madre, esta semana no será así. "No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas", dijo el jugador este lunes en diálogo con Ángel de Brito en el ciclo que conduce por CNN Radio Argentina.